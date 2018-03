Rumo a US$ 1 bi em bilheteria, ‘Pantera Negra’ confirma sequência

O presidente dos estúdios Marvel, Kevin Feige, confirmou que Pantera Negra ganhará uma sequência. O filme estreou em fevereiro e já é dono da quinta maior bilheteria entre os longas inspirados nos quadrinhos da editora. A produção fica atrás de Os Vingadores, Os Vingadores: Era da Ultron, Homem de Ferro 3 e Capitão América: Guerra Civil.

Em entrevista ao site da revista Entertainment Weekly, o executivo foi categórico: a trajetória do rei T’Challa (Chadwick Boseman) ainda não acabou. Nenhum detalhe da continuação, no entanto, foi revelado. “Lá na Marvel, nós adoramos matar o tempo devaneando sobre a segunda parte de um filme. Nós tivemos muitas dessas conversas sobre Pantera Negra. Temos ideias, e sabemos bem onde queremos chegar com o filme 2″, declarou.

No Brasil, o filme levou 4,8 milhões de pessoas aos cinemas nas primeiras três semanas de exibição. No mundo, Pantera Negra arrecadou 940,4 milhões de dólares, segundo o site Box Office Mojo, que prevê, para breve, a chegada ao 1 bilhão.

Pantera Negra é uma adaptação dos quadrinhos homônimos de 1966, e foi dirigido por Ryan Coogler (Creed). O filme, o primeiro do universo cinematográfico Marvel protagonizado por um herói negro, conta a história da ascensão de T’Challa ao trono de Wakanda, uma nação aparentemente subdesenvolvida da África, mas que esconde tesouros e tecnologia de ponta.