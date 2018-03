‘Pantera Negra’ mantém liderança em bilheteria por 3° semana

Pantera Negra continua na liderança da bilheteria mundial e do ranking brasileiro pela terceira semana consecutiva. Por aqui, o primeiro herói negro da Marvel soma um público de 4,8 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pela comScore.

Na bilheteria mundial, o longa já arrecadou 897,7 milhões de dólares com a estreia no Japão, de acordo com o site especializado Box Office Mojo. No próximo final de semana, ele chega à China e a expectativa é que atinja rapidamente o valor de um bilhão de dólares em bilheteria.

No Brasil, o terror A Maldição da Casa Winchester ocupa o segundo lugar da lista de mais vistos no fim de semana, seguido, respectivamente, por Cinquenta Tons de Liberdade; Operação Red Sparrow; Duda e os Gnomos; Três Anúncios para um Crime; A Forma da Água; Trama Fantasma; O Touro Ferdinando e Pequena Grande Vida.