Quem é quem em ‘Oito Mulheres e um Segredo’

O filme Oito Mulheres e Um Segredo chega aos cinemas nesta quinta-feira com um elenco feminino estrelado. Sandra Bullock, Cate Blanchett e Helena Bonham-Carter são apenas algumas das queridinhas de Hollywood que estão tramando o roubo milionário de um colar de diamantes, embaixo de todos os holofotes do baile Met Gala.

Com tantos nomes, fica difícil saber quem é quem. Para ajudar, VEJA fez uma lista apresentando as personagens do longa.

Sandra Bullock é Debbie Ocean

Nos anos 2000, George Clooney ganhou o cinema com o personagem Danny Ocean, protagonista de Onze Homens e um Segredo e suas continuações. Onze anos após o último filme da franquia, Sandra Bullock estreia como Debbie Ocean, irmã de Danny e a mente por trás do roubo ao Met Gala.

Cate Blanchett é Lou

Melhor amiga de Debbie, Lou é a segunda no comando no roubo. A personagem faz as vezes de Rusty Ryan, braço direito de Danny Ocean interpretado por Brad Pitt.

Helena Bonham-Carter é Rose

Rose Weil era uma importante estilista nos anos 1990, querida até mesmo por Anna Wintour (a temida editora-chefe da Vogue). Em franca decadência, ela aceita cooperar com o plano de Debbie Ocean, em troca de visibilidade e alguns milhões de dólares para sanar suas dívidas e fiascos.

Rihanna é Nine Ball

Rihanna se despiu do glamour dos palcos para interpretar Nine Ball (Em português, “Bola 9”), uma hacker. Ela é recrutada por Debbie para garantir que as ladras entrem e saiam do Met Gala sem serem flagradas pelas câmeras de segurança do local.

Mindy Kaling é Amita

A comediante Mindy Kaling interpreta Amita, uma ourives solitária, cujo trabalho é despedaçar o colar de diamantes e fazer dele muitas outras joias para despistar o roubo.

Awkwafina é Constance

Constance costumava entreter as pessoas na rua com truques de mágica, enquanto sorrateiramente furtava carteiras, relógios e outros objetos pequenos. Sua “mão leve” atrai a atenção de Debbie, que a convida para participar da equipe.

Sarah Paulson é Tammy

Tammy leva uma vida tranquila no subúrbio de Nova York, com o marido e os filhos. Ser dona de casa, no entanto, nunca foi seu hobby preferido. Antigamente, ela trabalhava ao lado de Debbie Ocean orquestrando roubos, e é tentada pela antiga parceria a voltar ao batente.

Anne Hathaway é Daphne Kluger

Como Hathaway, Daphne Kluger é uma estimada atriz de Hollywood, a quem foi dada a honra de vestir um colar de diamantes de 150 milhões de dólares durante o Met Gala. Apesar de completar o time de oito mulheres, se Daphne participará do roubo, ou será apenas a vítima é um dos mistérios do filme.