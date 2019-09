Fãs de carteirinha do Rock in Rio já sabem: chegar cedo ao evento é primordial para quem quer usufruir dos diversos brinquedos espalhados pelo espaço ou curtir sem pressa todas as atrações alternativas que circundam o Palco Mundo. Mesmo para quem chegou ao local logo após a abertura dos portões às 13 horas e só conseguiu agendar um passeio de montanha-russa para às duas da manhã, sofrer de tédio no Parque Olímpico não é uma opção. Veja abaixo as principais atividades oferecidas pelas marcas patrocinadoras do festival.

Tire fotos. Muitas fotos

Os cenários “instagramáveis” são, sem dúvidas, algumas das atrações mais frequentes nos estandes do Rock in Rio. No espaço da Doritos, que chega ao Parque com a campanha #ColoRIR, em prol da causa LGBT, há três espaços temáticos onde sobram arco-íris para o visitante se esbaldar nas redes. No estande da Sky, cenários dos filmes MIB e Godzilla fazem sucesso, perdendo apenas para a área na qual o convidado pode se ver na pele dos personagens de Harry Potter com ajuda de adereços físicos e de um cenário virtual. Detalhe: em ambas as atrações, há câmeras profissionais que enviam os registros direto para o Whatsapp.

Outros dois cenários que caíram nas graças dos viciados em selfies foram a galeria de grafites, no trajeto que une área central do Parque Olímpico às arenas; e a charmosa cerejeira da Asia Street- onde o visitante também encontra cenários que remontam às culturas chinesa, japonesa e árabe. Os mais vaidosos, inclusive, não estão desguarnecidos no estande da Natura, é possível retocar a maquiagem, além de testar diferentes produtos de beleza.

Caia na pista

Não é a primeira vez que o festival conta com apresentações e desafios de dança. No estande da Coca-Cola e no novíssimo Espaço Favela, dançarinos agitam o público com coreografias de músicas conhecidas ou produções alternativas que vão do rap ao funk. No espaço da Trident, o visitante tem a experiência de se ver dançando em uma tela com efeitos especiais uma canção da line-up do Rock in Rio 2019 e, de quebra, testar os próprios talentos artísticos com grafite. A boa notícia é de que a fila não ultrapassava 10 minutos.

Os competitivos podem se dirigir à região das arenas: sucesso na última edição do Rock in Rio, a Game XP ganhou um evento próprio e, desta vez, veio para o festival em versão “pocket”, sem deixar de lado uma de suas atrações mais requisitadas: o jogo Just Dance. Para jogar, basta inscrever-se no lado esquerdo do palco com os monitores do jogo.

Divirta-se – ou descanse

Também na Game XP, a “área nerd” do evento, os gamers podem dar vida aos nostálgicos personagens de PacMan em um labirinto no qual cinco jogadores jogam um “pega-pega” estilizado. Há ainda jogos de estratégia em realidade virtual e um fliperama à moda antiga – opções para quem quer passar o tempo relembrando ou passado ou imaginando o futuro. O espaço serve também para quem quer recarregar as baterias – seja literalmente, através dos conectores de USB, ou só descansando em um espaço silencioso e escurinho.

Visitantes que procuram uma experiência divertida e, ao mesmo tempo, relaxante, podem passar também pela Nave, o investimento da Natura para o Rock in Rio. Localizado no velódromo do Parque, o espaço imita uma Terra pré-histórica, com grandes formações rochosas. A cada 15 minutos, um filme é projetado no chão e nas rochas do cenário onde o público está acomodado. A produção, marcada por efeitos sonoros, exibe a criação de vulcões, o aparecimento dos mares e o surgimento das florestas – sem narrativa ou indicação cronológica, o que dificulta severamente a compreensão do conteúdo. Não deixa, entretanto, de ser um espetáculo bonito.