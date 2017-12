Pegadinha: Evaristo volta à bancada de TV em campanha da Netflix

Depois de postar uma foto, afirmando que estava voltando ao telejornalismo , Evaristo Costa revelou que é o mais novo garoto-propaganda da Netflix. Em ação para promover o filme original do serviço de streaming, Bright, o apresentador noticiou alguns acontecimentos da produção com Will Smith e Joel Edgerton.

Nesta quinta-feira, Evaristo postou uma foto nas redes socais, afirmando que estava “de volta para a bancada”, sem dar explicações. fãs chegaram a pensar que o apresentador estava regressando à TV, mas outros logo sacaram que se tratava de uma pegadinha. Uma caneca com o logo da série Stranger Things no fundo da imagem entregou a parceria com a plataforma.

Desde que deixou a bancada do Jornal Hoje, da Globo, para tirar um ano sabático, Evaristo só cresce nas redes sociais. Ao confirmar a saída da emissora, em junho deste ano, somava 4,8 milhões de seguidores no Instagram. Hoje está chegando a quase 6 milhões.