OUÇA: Gravação inédita de Amy Winehouse aos 17 revelada

Uma gravação perdida da cantora inglesa Amy Winehouse foi divulgada na Inglaterra e ganhou o noticiário britânico. A versão de My Own Way, feita em 2001, quando Amy tinha apenas 17 anos, foi encontrada pelo músico Gil Cang.

Também produtor musical, Cang registrou a versão durante uma visita de Amy ao seu estúdio, em Londres. Ele comentou que escreveu a canção com James McMillan e que a cantora buscava acordos com gravadoras naquela época para se lançar.

Em entrevista ao Camden New Journal, Cang disse que o pop vivia um momento difícil antes da ascensão de Amy, com artistas de talento duvidoso. “Havia bandas terríveis, e nós precisávamos fazer algo. Amy entrou, abriu a boca e simplesmente nos impressionou”, disse. “Ficamos de queixo caído com o seu talento.”

Cang disse ter encontrado a gravação na semana passada e decidido compartilhá-la para que mais pessoas pudessem ouvir. Depois de anos enfrentando problemas com as drogas, Amy morreu aos 27 anos em sua casa em Londres, no dia 23 de julho de 2011.