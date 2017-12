Os 5 melhores estandes da Comic Con Experience 2017

Para fazer jus ao título de reduto da cultura pop, a Comic Con Experience (CCXP) 2017 recebe algumas das principais empresas de entretenimento do mundo. E elas capricharam nos estandes deste ano. Mais interativos, os espaços lançaram mão de tirolesas, realidade virtual e jogos que prometem divertir os visitantes — e movimentar as publicações nas redes sociais.

Confira abaixo os cinco melhores estandes da Comic Con Experience 2017:

1. Warner Bros.

O estande da Warner Bros é um sucesso para os fãs de cinema e TV. Além dos action figures em tamanho real de Liga da Justiça e uma réplica do Impala usado pelos irmão Winchester em Supernatural, a empresa investiu em uma simulação de voo com cabos de aço, um fliperama com pebolim em homenagem ao filme Jogador Nº 1 e uma parede de escalada para divulgar Tomb Ryder — tudo isso dividido em dois andares.

2. HBO

O estande da HBO é bem direto: ou mergulha de vez nos universos de Game of Thrones e Westworld, ou passa reto. Neste ano, o espaço da emissora na CCXP conta com jogos interativos e de realidade aumentada, que dão ao participante um gostinho do que seria estar em Westeros. A HBO Go, novo serviço de streaming do canal, também levou à feira nove “mini-cenários ” de suas principais produções, como Big Little Lies.

3. Sony

O remake do filme Jumanji inspirou a Sony a montar uma selva dentro da Comic Con Experience. Em um espaço que toma mais da metade do estande, o público pode descer de tirolesa, praticar escalada ou tirar fotos com réplicas de objetos usados no longa.

4. Netflix

Bem maior que nos outros anos, o disputado estande da Netflix recriou o ambiente de diversas de suas produções originais, como Star Trek: Discovery, Jessica Jones e a por estrear Altered Carbon. As filas — sinônimo de sucesso — no entanto, estavam em torno da sala da casa dos Byers de Stranger Things, onde é possível sentar no sofá e ver o Demogorgon com óculos de realidade aumentada. Também dá pra se divertir na máquina de brinquedos, tentando agarrar um porquinho de pelúcia do filme Okja.

5. Disney

Sem princesas ou o Mickey Mouse, a Disney dividiu seu estande entre a franquia de Os Vingadores e Star Wars: Os Últimos Jedi, que chega aos cinemas em 14 de dezembro. As fantasias originais de Doutor Estranho, Capitão América, Loki e do Senhor das Estrelas redem diversos cliques entre os fãs, que também podem sentar no trono de Wakanda, reino do Pantera Negra. No entanto, a grande estrela da noite foi o robô BB-8, apresentado ao público em Star Wars: O Despertar da Força.