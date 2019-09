Nova encrenca de Pedro Scooby não envolve Luana nem Anitta

O surfista Pedro Scooby voltou a entrar na lista dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta sexta-feira, 29, um feito que ele não conseguia desde o fim do relacionamento com a cantora Anitta. O assunto é inusitado e esdrúxulo. Um ex-repórter do SBT alegou que teria tido uma relação com o modelo por dois anos depois de terem se conhecido em 2017, em Búzios.

O jornalista postou no Instagram trechos de uma conversa – possivelmente modificada por Photoshop – em que Scooby combina o encontro. Depois de ganhar muitos seguidores com a história, ele bloqueou seu Instagram.

Se a história já não era estranha por si só, Scooby resolveu se pronunciar nas redes sociais – e, como planejado, ganhou holofotes novamente, pouco depois da separação de Luana Piovani e do romance (já encerrado) com Anitta.

Segundo o surfista, ele não estava em Búzios em 2017. Ele explicou que não escreve expressões estão na suposta conversa. “E sem falar que, depois que eu fui ver a foto dele, né, amor… Deixa só eu te falar uma coisa: eu sou amigos dos gays mais lindos do Brasil tá? Beijos”, ironizou.

Desde 31 de maio, quando Anitta confirmou ao jornalista Leo Dias, que estava “dando uma chance” ao relacionamento com Scooby, os dois não saem do ranking dos temas mais comentados das redes sociais. Em pouco mais de dois meses, a ex Luana Piovani viu o número de seus seguidores no Instagram aumentar de 2,4 milhões para pouco mais de 3,2 milhões – um salto invejável de 33% em seu rebanho. Já o surfista, em 1º de junho, ele não chegava ao patamar de 1 milhão de seguidores. Hoje, já contabiliza mais de 2 milhões – ou seja: mais que dobrou de tamanho na rede. Um crescimento de 100%, e contando.

Em agosto, o casal relâmpago decidiu “dar um tempo”. Azar de Luana que todos os dias escrevia indiretas (bem diretas) a Anitta e Scooby em suas redes sociais. Por acaso do destino, ou uma coincidência de datas, o fim do relacionamento da cantora com o surfista se deu um mês antes do aniversário dos gêmeos de Luana com Scooby, Bem e Liz.

Não precisa nem dizer que os dois usaram suas redes sociais para postar foto da família toda reunida em Fernando de Noronha. Mas, claro, sob pontos de vistas diferentes. Enquanto Luana exaltava a felicidade de ver todos em volta da mesa de parabéns, Scooby afirmava que haviam dormido em locais diferentes, e distantes, um do outro.

Anitta, por outro lado, está bem feliz com o “tempo” dado. A cantora, além de fazer novas parcerias musicais nacionais e internacionais, está comandando o seu programa no Multishow Anitta Entrou no Grupo e definitivamente saiu do grupo de confusões que esse trio chegou a causar. Já Scooby provou que, mesmo sozinho, é capaz de causar bafafá nas redes.