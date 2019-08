Na novela Piovani-Scooby das redes sociais, só Anitta não fatura

A novela da vida real que envolve Luana Piovani, seu ex Pedro Scooby e Anitta, namorada atual do surfista, está rendendo bons frutos nas redes – mas, quem tem saído no lucro, disparado, é o ex-casal. O trio ganhou lugar cativo no ranking de tópicos mais comentados das redes desde 31 de maio, quando a cantora confirmou em entrevista ao colunista Leo Dias que estava “dando uma chance” ao relacionamento com o surfista. No dia seguinte, 1º de junho, Luana aproveitou a deixa para registrar sua primeira publicação sobre o tema – e o babado não parou mais de render posts e audiência.

Uma análise fria dos números mostra por que o saldo desse triângulo virtual foi menos interessante para Anitta do que para seus outros dois vértices. Em pouco mais de dois meses, Luana viu o número de seus seguidores no Instagram aumentar de 2,4 milhões para pouco mais de 3,2 milhões – um salto invejável de 33% em seu rebanho.

Luana tem sido muito, digamos, pró-ativa nessa guerra. Todos os dias, ela faz publicações, joga indiretas e comenta postagens de terceiros envolvendo o ex-marido. Também não hesita em colocar os filhos no meio da história. Postou sobre o dia em que seu rebento mais velho, Dom, 7 anos, ficou sabendo do relacionamento do pai com Anitta. E também publicou como dirigiu a eles uma ameaça peculiar – disse que, se eles voltassem da viagem rebolando depois de conhecer a “madrasta”, ficaria muito brava.

A rigor, até o momento, Anitta não ganhou ou perdeu com a exposição do caso. Sim, seu montante de seguidores deixa no chinelo os números do ex-casal e só cresce com o passar do tempo. Mas esse ritmo de crescimento não chega a ser uma novidade para uma estrela do porte de Anitta, nem parece ter sido afetado pelas trocas de farpas do ex-casal.

Quando começou o relacionamento com Scooby, Anitta tinha em torno de 38 milhões de seguidores. Pouco mais de dois meses depois, a cantora tem 40 milhões, o que faz dela a mulher com o maior número de seguidores do Brasil – mas não a principal beneficiária da batalha de posts do trio: a oscilação positiva é de apenas 5%, uma proporção quase sete vezes menor do que o ritmo de engorda do Instagram de Luana. Em outras palavras: os perfis de Luana e Scooby parecem estar crescendo de carona na popularidade de Anitta, e não o contrário.

Mas quem sai bem de fato nessa história é Pedro Scooby. O surfista está sabendo surfar muito bem nesse tsunami. Em 1º de junho, ele não chegava ao patamar de 1 milhão de seguidores. Hoje, já contabiliza pouco mais de 2 milhões – ou seja: mais que dobrou de tamanho na rede. Um crescimento de 100%, e contando.

O impressionante é que Scooby é o personagem que menos comenta e se posiciona sobre o caso nas redes sociais. É surfista cuca fresca até nisso: ele se pronunciou logo no começo, quando uma seguidora afirmou que Luana ficava “com três filhos pendurados no pescoço”, enquanto Scooby ia “curtir a vida e ser pai quinzenalmente”. “Querida, com todo respeito, acabei de ficar quase um mês cuidando das crianças para Luana ir ao Brasil trabalhar, se operar, fazer SPA e se divertir e estou voltando para lá daqui a cinco dias. Estamos muito bem, obrigado! Agora vai cuidar da sua vida, que eu cuido da minha”, respondeu Scooby, que deletou o comentário minutos depois. E não botou mais lenha na fogueira.

A novela ganhou mais um capitulo na terça-feira, 13. Em uma publicação, Luana denunciou que fazia quatro dias que Scooby não atendia o celular. “Só posso dizer que conhecemos o marido depois de separar dele. Hoje completam (sic) 4 dias que não falo com meus filhos. Meu ex-marido não me atende, não responde mensagens tampouco dá explicação. Segue o baile. Baseado nesse comportamento eu assumirei uma postura nova”, revelou a atriz. Além de Dom, Luana e o surfista têm ainda mais dois filhos, os gêmeos Bem e Liz, de 3 anos.

Pedro Scooby publicou uma foto no Instagram registrando o momento em que levou os filhos para fazer wakeboard. As crianças pareciam estar se divertindo com o pai, mas o que chamou atenção foi o fato de ninguém estar usando nenhum equipamento de segurança, como capacete.

O surfista teve de lidar com uma série de críticas. “Olha o filho de Angélica, não serviu de exemplo? Cadê o capacete?”, escreveu um seguidor. “Vixi, amanhã tem Luana fazendo ‘textão'”, alertou outro. A foto não está mais na página de Scooby. Luana encontrou uma forma esperta de aumentar seus seguidores: sempre de olho nos comentários de seus posts, ela interage bastante com os fãs, respondendo-os diretamente.

Entre lives, fotos postadas, comentários apagados, likes retirados, manifestações de torcidas e muitas indiretas, a novela continua. Como a própria Luana escreveu no começo da “trama”: “Amores, sei que vocês acham que a vida da gente é novela e gostam de seguir, torcer, mas a minha não é, não. Sou da real, lembram?”. E aí, lembram?