Anitta e Pedro Scooby: vídeo de Luana Piovani, desabafos e alfinetadas

A revelação de que Anitta está saindo com o surfista Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani, movimentou o fim de semana. A cantora confirmou na noite da sexta-feira 31 ao colunista Leo Dias, do UOL, que estava dando uma chance ao relacionamento e que eles tinham viajado para a Indonésia juntos. Depois disso, a história só cresceu.

Com a confirmação, os internautas começaram a especular que o relacionamento teve início quando Scooby e Luana ainda estavam casados – o que faria de Anitta o pivô de uma possível traição. Após uma enxurrada de críticas, a cantora utilizou o Instagram para se defender no sábado 1. “Queria que entendessem que não existe nenhuma polêmica nisso. Eu sou uma pessoa solteira, independente, eu tenho a minha vida, trabalho, faço o que eu quero, e estou aqui tirando férias. Tem algumas coisas que eu não faço na minha vida, que vão contra os meus princípios e meu caráter. Eu não minto, detesto mentira, e não fico com gente comprometida”, declarou nos stories. “Eu não faço com ninguém coisas que eu não gostaria que fizessem comigo.”

Logo foi a vez de Luana se posicionar à respeito do novo relacionamento de seu ex-marido. “Amores, sei que vocês acham que a vida da gente é novela e gostam de seguir, torcer, mas a minha não é não. Sou da real, lembram?! Eu já peguei uns três caras depois que separei, o Pedro ‘umas par’, então relaxem, deixem ele ser feliz que estou sendo também! Daqui a pouco ele volta pra nos visitar e faremos mais um brinde pela vida ter nos juntado”, disse em seu perfil no Instagram. Pouco depois, a atriz desativou os comentários da rede social.

No domingo 2, Luana voltou a se pronunciar sobre o caso durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. Durante o vídeo, a atriz disse que ficou “surpresa” ao tomar conhecimento da relação. “Claro que eu fiquei completamente surpresa quando vi foto de coração (em referência à legenda da imagem). Ou seja, estão namorando. Acho maravilhoso, gente. Ele tem a vida dele, tem trinta anos, quero mais é que ele seja feliz, com quem quer que seja.”

Apesar da reação positiva no começo, Luana revelou ter ficado incomodada em relação ao modo como tomou conhecimento do namoro. “Eles estão na idade do show, né? Eu me lembro de quando eu gostava de show. Não é nem questão de optar. É só uma questão de liberdade, tipo ‘ah, pra quê eu vou ficar escondendo?’. Enfim, acho que poderia ter sido de maneira mais sutis em relação a mim, não em relação ao Instagram e ao show que eles estão dando por aí”, desabafou. “Só podia ter me dado um toque, pra eu não ficar sabendo pelas redes. Mas isso é a gente que quer ser amiga, e eles ainda não têm tanta maturidade pra entender quando uma das partes propõe uma amizade bacana.” No final, a atriz garantiu que está muito feliz com a vida que leva em Portugal ao lado dos três filhos. “Se (a minha vida) melhorar, eu não sei se aguento”, brincou.

Já Pedro Scooby preferiu ser mais reservado em relação à polêmica e só falou sobre o assunto quando uma seguidora afirmou que Luana ficava “com três filhos pendurados no pescoço” enquanto o surfista ia “curtir a vida e ser pai quinzenalmente”. “Querida, com todo respeito, acabei de ficar quase um mês cuidando das crianças para Luana ir ao Brasil trabalhar, se operar, fazer SPA e se divertir e estou voltando para lá daqui a cinco dias. Estamos muito bem, obrigado! Agora vai cuidar da sua vida, que eu cuido da minha”, respondeu o surfista, que deletou o comentário minutos depois.

Nesta segunda-feira, 3, Luana Piovani voltou às redes sociais para contar que seu filho mais velho, Dom, foi quem a informou sobre o novo relacionamento do pai. “Um amiguinho do Dom mostrou a foto do pai beijando a nova namorada. Ele veio até mim, sorriu nervoso e disse que tinha uma notícia ruim para me dar. Depois contou e veio me abraçar. Ficou triste e se preocupou comigo”, escreveu. “Depois de engolir o fel que encheu a minha boca, eu o fortaleci. Disse que amor não morre. Somos uma família e seremos sempre. Namorada virão algumas ainda. E eu? Sigo de capa.”

Vale lembrar que Anitta e Scooby já haviam engatado um romance em 2016, quando o surfista havia se separado de Luana por alguns meses. Na ocasião, ele anunciou que estava solteiro.