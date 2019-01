Morre o ator Caio Junqueira, aos 42 anos

Morreu na manhã desta quarta-feira, 23, o ator Caio Junqueira, aos 42 anos. Ele havia sofrido um acidente de carro no dia 16 de janeiro e estava internado desde então no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, onde veio a falecer às 5h05, como confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Carioca, Junqueira trabalhou como ator desde os 9 anos de idade, estrelando o programa humorístico Tamanho Família, mas a fama veio em 2007, quando interpretou o personagem Neto no filme Tropa de Elite. O ator também participou de novelas como Paraíso Tropical e Desejo Proibido, da Globo, e A Escrava Isaura, da Record, além de séries como O Mecanismo, da Netflix, e 1 Contra Todos, da Fox.