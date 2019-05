Morre o ator americano Isaac Kappy, de ‘Thor’ e ‘Exterminador do Futuro’

O ator americano Isaac Kappy, que fez pequenas participações em filmes como Thor (2011) e O Exterminador do Futuro: A Salvação (2009), morreu na manhã da segunda-feira 13. Segundo comunicado do Departamento de Segurança Pública do Arizona enviado ao site da revista People, Kappy se jogou de uma ponte em direção a uma rodovia e foi atingido por um veículo que passava pelo local. O ator, de 42 anos, morreu na hora. O órgão afirma que está investigando o caso como suicídio.

No Instagram, um perfil com o nome de Isaac Kappy publicou uma longa carta no domingo 12. O perfil não é verificado e a nota é sua única publicação. “Eu acreditava que era um cara bom”, diz o texto. “Eu NÃO fui uma boa pessoa. Na verdade, fui muito mau toda a minha vida. Vendi drogas. Tenho inadimplências fiscais. Tenho dívidas. Maltratei o meu corpo com cigarros, drogas e álcool. Fui abusivo com pessoas que me amavam, inclusive a minha família.”

“Às pessoas que eu machuquei, peço desculpas”, continua o texto. “Para meus antigos amigos que eu usei e traí, desculpem. (…) Me falta gratidão, humildade, honra, trabalho e cuidado com os outros. Eu não honrei a luz de Deus. A lição veio tarde para mim, mas talvez possa te inspirar. Vou usar o restante do meu tempo na Terra para reparar minhas transgressões, e procurar a luz de Deus, nos outros e em mim mesmo.”

Se você precisa de apoio emocional, entre em contato com o serviço gratuito de prevenção do suicídio CVV, o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188 ou do site www.cvv.org.br.