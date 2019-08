Morre, aos 71 anos, ator Kito Junqueira, de ‘Por Amor’ e ‘Pantanal’

Morreu na noite desta quinta-feira 22, aos 71 anos, o ator de teatro, TV e cinema Kito Junqueira. O artista faleceu em casa, em Curitiba, e seu corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) da capital parananense na madrugada desta sexta-feira, 23. A causa da morte foi um infarto fulminante.

O velório de Junqueira se iniciou hoje, às 16h, no Cemitério Vaticano, no município de Almirante Tamandaré (PR). Às 20, será realizada a despedida para cerimônia de cremação. As informações foram publicadas pelo produtor Ricardo Peixoto, amigo do ator, em seu perfil no Facebook. Na rede social, Peixoto também lamentou a morte do colega de profissão. “Que falta que este sorriso moleque vai fazer”, escreveu Peixoto.

Kito estreou sua carreira na TV em 1973, na novela As Divinas… e Maravilhosas, da extinta TV Tupi. Ao longo da vida artística, também atuou em produções como Pantanal, da Rede Manchete, Por Amor, da Rede Globo, exibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, entre outras. No teatro, destaca-se a peça Bent, pela qual recebeu o Troféu APCA, o Prêmio Molière e o Troféu Mambembe. Ele chegaria a São Paulo na próxima semana para iniciar os ensaios da peça À Flor da Pele, de Consuelo de Castro.