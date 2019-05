Modelo da SPFW teve ‘morte súbita sem causa aparente’, diz B.O.

View this post on Instagram

Seu lindo !! Continue brilhando sempre onde estiver com toda alegria que vc tinha!! Vai fazer falta menino bom ! vai faltar seu profissionalismo e sorriso fácil !!!💕!! Sua força de vontade que contagia nosso dia . Garoto bom de viver que pena que nosso deuses do universo te levaram antes , mas deve ter uma razão pra que te levassem cedo demais de perto !! Brilhe com as estrelas seu lindo e ahhhh todas as minhas duras era pra ser melhor e vc sabe disso de coração meu orgulho !! Até logo querido que as passarelas que vc tanto amava continue onde vc estiver ! Muita luz é muito brilho onde quer que esteja 🖤🖤🖤🖤