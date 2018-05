Kim Kardashian usou jatinho de Katy Perry para transportar unhas postiças

Katy Perry deu uma ajudinha básica na produção da amiga Kim Kardashian para o Met Gala, que aconteceu nesta segunda-feira, em Nova York. A cantora usou nada menos do que seu jatinho particular para transportar as unhas postiças que a socialite usou no baile. As unhas, segundo Kim, viajaram de Los Angeles para Nova York.

A estrela do reality Keeping Up with the Kardashians contou sobre a viagem das unhas no Twitter, quando um fã publicou uma foto do Met Gala em que ela e Katy apareciam admirando suas unhas. “Katy transportou minhas unhas em seu avião de Los Angeles. Elas estão simplesmente coladas! Então precisei mostrar a ela!”, escreveu.

O Met Gala recebeu o tema Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica. Inspiradas no mote, Kim escolheu um vestido Versace dourado e bordado com cruzes. Já Katy escolheu um look com asas como as de um anjo para a noite.