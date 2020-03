Jornalista da Globo com Covid-19 melhora e respira sem aparelhos

O jornalista Marcelo Magno, 37 anos, diagnosticado com coronavírus, apresentou uma melhora significativa, segundo o novo boletim médico, divulgado pela TV Clube, afiliada da rede Globo onde ele trabalha, no Piauí. O apresentador está respirando sem a ajuda de aparelhos, está consciente e interage com os médicos.

No boletim anterior, divulgado no domingo, Magno apresentava uma melhora nas funções pulmonares e estava com a pressão arterial normal, sem febre e boas funções renais. O apresentador foi internado na quarta-feira, 18, e intubado para se recuperar mais rapidamente.

Segundo comunicado feito por William Bonner, no Jornal Nacional, Magno pode ter contraído o vírus no aeroporto, depois de ter assumido a bancada do JN no Rio de Janeiro, no dia 7 de março. O rodízio de apresentadores feito pelo programa jornalístico está suspenso por causa da doença.