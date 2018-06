Jeniffer Oliveira, de ‘Malhação’, acusa ator Douglas Sampaio de agressão

Jennifer Oliveira, 19 anos, que interpreta Flora em Malhação – Vidas Brasileiras, prestou queixa contra o ator Douglas Sampaio, 25 anos, na delegacia da Barra da Tijuca, no último domingo, dia 24. A atriz afirma ter sido agredida pelo então namorado, com quem começou a se relacionar um mês atrás. Além da queixa na Justiça, ela publicou no Instagram um relato acompanhado de fotos com hematomas no corpo.

A atriz conta que o começo do relacionamento foi bom, até o momento em que começaram as brigas. “Passamos a discutir, a ter problemas com mentiras e eu comecei a descobrir quem realmente era a pessoa que estava ao meu lado.”

Jennifer relata que não acreditou nas fofocas que envolviam Sampaio, que já havia sido denunciado por agressão pela modelo Rayanne Morais, em 2016. “Fui me decepcionando e mentindo para mim mesma. Por que continuei? Porque ele tinha a maneira certa de me fazer mudar de ideia, de me convencer. Ele era fofo logo após me xingar. Ele sabia como me manipular”.

Jennifer diz que, após uma discussão por ciúmes, entre os dias 22 e 23 de junho, Sampaio a agrediu. “Eu não ia denunciar, eu não ia contar para ninguém. Eu me senti culpada! Infelizmente muita gente passa por isso, por agressões até piores do que essas e que não dão em nada. Eu resolvi lutar pelos meus direitos, resolvi me expor e me abrir aqui para vocês. Acredito que devemos fazer a nossa parte, e a minha parte com tudo isso é mostrar que devemos lutar, sim! Não podemos deixar esse tipo de coisa passar.”

Também pelo Instagram, Douglas Sampaio respondeu com a publicação de uma série de conversas que teve com a atriz no dia da briga. O bate-papo tem o tom de briga, em que ela fala em terminar o relacionamento e se queixa de violência. Sampaio nega ter agredido a namorada e afirma que vai provar na Justiça.