Jacquin sobre Globo: ‘Querem imitar o MasterChef, mas não conseguem’

O chef de cozinha Erick Jacquin, com toda sua sinceridade francesa, falou a VEJA sobre como o programa MasterChef, da Band, do qual é jurado, impulsionou o gênero na TV brasileira, criando concorrentes como a nova atração culinária da Globo: Mestre do Sabor. O cozinheiro nem precisou ver o programa, que estreou na noite de quinta-feira, 10, para alfinetá-lo — e com razão. “Todo mundo tenta imitar o MasterChef. Todo mundo quer fazer igual, mas ninguém consegue e ponto final”, disse.

O formato abraçado pela Band, com versões em mais de vinte países, de fato criou o que Jacquin chama de um “bolo financeiro enorme” para as emissoras. No Brasil, os principais canais de TV aberta tentam tirar uma lasquinha. Cozinha Sob Pressão, no SBT; Top Chef, na Record; e agora Mestre do Sabor, na Rede Globo.

O novo programa global estreou com 18,7 pontos de audiência no Ibope — na comparação, injusta, com a final do The Voice Brasil na semana passada, que se encerrou com 24,7 pontos, o horário despencou seis pontos. Cercado de expectativa, Mestre do Sabor desapontou, revelando-se uma gororoba insossa. A impressão que ficou do primeiro episodio foi de que a cozinha do reality tem muito cacique para pouca gente botando a mão na massa. Pior: é um programa que pretende eleger o melhor cozinheiro, mas sem mostrar os candidatos… cozinhando.

Nas redes sociais, choveram comentários sobre a estranha coincidência de ser um chef francês, no caso, Claude Troisgros, a principal estrela do reality. Alguma semelhança com Erick Jacquin? “Jacquin tem só um, não tem dois”, disse o chef, que garante, porém, ser amigo de Troisgros. “Ele é uma pessoa muito bacana, um bom cozinheiro, simpático e alegre”, conta. “O público vê duas pessoas parecidas e fala que são cópias. Nós dois somos franceses, mas até aí existem outros 70 milhões como nós dois.”

Para quem prefere o programa da Band, MasterChef – A Revanche estreia no dia 15 de outubro, próxima terça-feira, às 22h45. Agora, Jacquin ao lado dos colegas Paola Carosella e Henrique Fogaça, além da apresentadora Ana Paula Padrão, vão receber de volta vinte antigos participantes: dez deles já serão limados logo no primeiro episódio. De preferência com comentários cortantes e aquele tempero ardido que o povo tanto gosta.