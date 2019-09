Internet aprova Maju no ‘Jornal Hoje’, mas aponta deslize

Depois de dezesseis anos sob o comando de Sandra Annenberg, o Jornal Hoje, da TV Globo, passou a ser apresentado, a partir desta segunda-feira, 30, pela jornalista Maria Júlia Coutinho. Junto com a nova âncora, o vespertino trouxe ainda outras novidades, como mudanças na bancada do jornal e maior interatividade da apresentadora com o público.

Menos larga, mais alta e com a cor branca no lugar do antigo tom de cinza, a bancada deixou de ser parte fundamental do cenário: agora, a fim de se aproximar mais do telespectador, a jornalista apresenta o programa inteiro em pé e se movimentando pelo estúdio, variando entre os painéis em que se comunica com os repórteres. A apresentadora controla vídeos e artes que ilustram as matérias.

Maju adota também um estilo um pouco mais dinâmico e interativo, comentando muitas vezes a notícia como se estivesse conversando com o público. No início do programa, ela aproveitou para agradecer pela nova oportunidade em sua carreira. “Antes de mais nada, quero dizer que estou muito feliz nesse novo desafio da minha carreira”, afirmou a ex-garota do tempo. “Conto com a sua audiência e ‘vamo que vamo’.”

A performance da nova âncora foi bastante elogiada pelos internautas nas redes sociais. Alguns, no entanto, não deixaram escapar deslizes, como o momento em que ela pronuncia “beneficiente” em vez de “beneficente”. Confira abaixo algumas reações:

Nossa tá lindo o novo cenário do Jornal Hoje.

Toda sorte para a linda, diva e talentosa Maju Coutinho.#JornalHoje #JH pic.twitter.com/TdazvfUIrZ — Camila Júlia ≠☕🥥 (@cj_cabo) September 30, 2019

Gente, pelo amor de Deus, a Maju Coutinho é MUITO PERFEITA!!! Eu não aguento uma mulher dessas sem NENHUM defeito #JornalHoje pic.twitter.com/f70pa3AszM — Letícia (@leticiaaraujoa_) September 30, 2019

A Maria Júlia Coutinho merece todo sucesso do mundo! Ela está confortável, segura e carismática no comando do novo #JornalHoje! pic.twitter.com/gpn6iQNCB3 — Oton ✨ (@otonstar) September 30, 2019

Maju tá nervosa, tá engasgando e disse evento “beneficiente” #JH — Fuxicando 🤫 (@FuxicandoDaTV) September 30, 2019