Maju Coutinho assume o ‘Jornal Hoje’ e comemora nas redes sociais

A Globo anunciou hoje que, a partir de setembro, Maria Julia Coutinho será a nova âncora do Jornal Hoje. Sandra Annenberg comandará junto com Glória Maria o Globo Repórter. Sérgio Chapelin, o atual apresentador do semanal, se aposentará.

Maju, que atualmente cobre as férias de Poliana Abritta no Fantástico, comemorou em suas redes sociais o novo cargo. “Faço aniversário amanhã, mas o presente veio hoje. Que honra e que grande responsabilidade apresentar um telejornal brilhantemente comandado pela competente e querida do público e dos colegas Sandra Annenberg’, escreveu. Confira:

❤️❤️❤️🤜🏿🤛🏻Faço aniversário amanhã, mas o presente veio hoje. Que honra e que grande responsabilidade apresentar um telejornal brilhantemente comandado pela competente e querida do público e dos colegas @sandraannenberg ! https://t.co/OCh9eQpjzk — Maria Júlia Coutinho (@majucoutinho) August 9, 2019

Pela manhã, o diretor-geral de Jornalismo da Globo, Ali Kamel, disse, em comunicado, que Maju é um “talento” que brilha na emissora há doze anos. “Uma carreira solidamente construída e merecidamente aplaudida”, escreveu.