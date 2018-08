Hugo Gloss conta como emagreceu 50 quilos

A combinação de um tratamento com um balão intragástrico e dieta fizeram o blogueiro e influenciador digital Bruno Rocha Fonseca, conhecido como Hugo Gloss, perder 50 quilos. Em entrevista a VEJA, o brasiliense de 32 anos conta por que resolveu perder peso, quanto custa um post em seu perfil no Instagram e revela truques usados por famosos – ou não tão famosos assim – nas redes sociais. Confira um trecho da entrevista:

Seu visual mudou muito depois que ficou conhecido. Perder peso foi exigência do mercado? Emagreci por mim, não pelos outros.

Como emagreceu? Coloquei um balão no estômago durante um ano, mas também cortei açúcar e carboidratos, que são meu maior ponto fraco e válvula de escape da ansiedade. Durante um tempo, fiquei sem beber. Perdi 50 quilos. Eu me lembro de ir ao endocrinologista desde pequeno, já tomei todo tipo de remédio: sibutramina, anfepramona. Acho que minha luta com a balança será eterna, mas hoje entendi que não existe alternativa além de exercícios físicos e alimentação regrada.

Os ganhos, o passado de violência doméstica e o sucesso de Hugo Gloss