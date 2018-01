Harvey Weinstein é agredido em restaurante dos EUA

Harvey Weinstein foi agredido na noite desta terça-feira, enquanto saia de um restaurante de Scottsdale, no Arizona. Um homem, que se apresentou como Steve, desferiu dois tapas no rosto do produtor de cinema, que não revidou. Um amigo do agressor filmou toda a cena, e o vídeo foi posteriormente divulgado pelo site TMZ.

Steve contou à publicação que, no início da noite, Weinstein teria sido agressivo, e se recusado a tirar uma foto com ele. O gerente do estabelecimento, no entanto, alegou que o produtor foi bastante atencioso e educado com seu suposto “fã”, e que os dois teriam se despedido com um aperto de mãos.

Mais tarde, Weinstein foi abordado novamente pelo homem a caminho da porta do restaurante, como mostra o vídeo. Steve, então, avançou contra o produtor e lhe deu dois tapas, enquanto o xingava de “pedaço de m**da” e o enxotava do lugar.

Um áudio, divulgado também pelo TMZ, dá a entender que Weinstein realmente não teria sido hostil com Steve. Ele, de fato, se aproximou da mesa do produtor pedindo por uma foto, mas este alegou que essa vida não era mais para ele. O homem, então, continuou a puxar assunto, contando que era personal trainer, e confessou ser fã de Weinstein. Steve se despediu com um: “Foi um prazer te conhecer” e ouviu um “igualmente” do produtor.

Em 2017, o produtor de cinema foi alvo de diversas denúncias de assédio sexual, e desde então, frequenta uma clínica de reabilitação sexual no Arizona.