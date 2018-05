Harry Styles agradece a fãs que foram a show em SP mesmo com greve

Harry Styles se apresentou na noite desta terça-feira no Espaço das Américas, em São Paulo. Com todos os ingressos da casa esgotados, o cantor britânico não deixou de agradecer aos fãs logo na começo do show e ainda deixou um recado especial para aqueles que tiveram dificuldades para chegar ao local por causa da greve dos caminhoneiros, que já passa do seu nono dia e provocou desabastecimento de combustível no país. “Eu ouvi que alguns de vocês tiveram um grande trabalho para chegar aqui hoje, então espero que vocês aproveitem bastante”, afirmou, depois de subir ao palco.

Antes do show em São Paulo, Styles já tinha feito uma apresentação na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, no domingo. Essa é a segunda passagem do cantor pelo Brasil, que já tinha vindo em 2014 junto com a boy band One Direction. Na ocasião, eles bateram o recorde de público da história do grupo no Estádio do Morumbi, em São Paulo, em apresentação para mais de 45.000 pessoas.

Usando um colete preto sobre uma camisa holográfica com um excêntrico laço no centro e calças boca de sino, o britânico entrou pontualmente às 21h no palco de São Paulo. No total, Styles apresentou dezessete canções — incluindo todas as dez do seu álbum lançado em 2017, três do One Direction e um cover de Just a Little Bit of Your Heart, de Ariana Grande (música da qual ele é um dos compositores).

Harry Styles realiza apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo (SP) – 29/05/2018 Harry Styles realiza apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo (SP) – 29/05/2018

Com um cabelo bagunçado e anéis nos dedos, o cantor mostrou atitude de um astro do rock dos anos 1970, mandando beijos carinhosamente para os fãs em frente ao palco e aproveitando os intervalos instrumentais das músicas para mostrar passos de dança para as suas baladas.

Aos 24 anos, Styles ainda cativa grande parte do grupo de fãs da boy band One Direction — prova disso foi que uma das canções que mais movimentou o público foi What Makes You Beautiful, um dos maiores hits da banda, lançado em 2011.

Os admiradores que chegaram cedo para ver o britânico de perto ainda enfrentaram dificuldades na grade. Bombeiros tiveram que tirar, do meio da plateia, pessoas que passavam mal com o calor e a falta de água. Harry ainda interrompeu uma vez o show para ajudar a equipe a encontrar uma mulher que estava com dificuldades para ser socorrida.

Harry Styles realiza apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo (SP) – 29/05/2018 Harry Styles realiza apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo (SP) – 29/05/2018

Depois de o One Direction iniciar um hiato por tempo indeterminado em 2016, o cantor britânico lançou o disco Harry Styles no ano passado. Entre elementos do rock e do folk, as faixas do álbum contam com referências de grandes nomes como Pink Floyd e Queen. Antes do início do show, foram tocadas músicas das duas bandas.

Durante o bis, Styles ainda cantou a música The Chain, lançada em 1977 pelo grupo Fleetwood Mac. Surpreendentemente, um grande número de crianças e adolescentes sabia (e gritava) todos os versos da letra.

Com abertura do cantor de soul americano Leon Bridges, Harry Styles encerra a sua passagem pelo Brasil e segue em turnê mundial com show marcado para o México na sexta-feira.