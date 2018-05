Fãs de Bauru arriscam ficar em SP, sem gasolina, para ver Harry Styles

A agenda de shows de Harry Styles no Brasil não foi afetada pela greve dos caminhoneiros, que já chega ao seu nono dia. Fãs de diferentes lugares do país precisaram criar estratégias e se arriscar para conseguir chegar ao Espaço das Américas, em São Paulo, onde a apresentação do ex-One Direction acontece nesta terça-feira.

Gonçalo Branco Neto, de 67 anos, e a esposa, Maristela Cruz Branco, de 64, vieram acompanhar a filha de 17, Maria Luíza, que já é fã do cantor há alguns anos. A família, que mora na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, veio para a capital no domingo e encontrou estradas vazias. “Chegamos por volta de 10h30. Nenhum carro nos ultrapassou no caminho, porque não tinha ninguém na pista. Também não encontramos um posto aberto para reabastecer”, relata o pai aposentado, que pode encontrar dificuldades para voltar para casa. “Cheguei aqui com apenas metade do tanque de combustível abastecido. Estamos andado só de táxi pela cidade para conseguir voltar depois.”

Já Selma Sampaio, de 46 anos, se planejou para o evento. Ela mora em Diadema, na Grande São Paulo, trabalha em um posto de gasolina e trouxe a filha de 14 anos, que acompanha o britânico desde a época da banda One Direction. “Como eu já sabia que viria para cá, enchi o tanque do carro há uma semana e comecei a ir para o trabalho de ônibus”, contou a mãe a VEJA. “Hoje, estava no trabalho, esperando o combustível chegar e tinha uma fila quilométrica de clientes aguardando. Mas tive que deixar o posto para vir para cá”, relata.

A viagem ainda foi mais longa para o administrador Alexandre Martins, de 48 anos. Mesmo morando em Campinas, ele veio de ônibus para a capital para encontrar com as duas filhas, de 15 e 19 anos, que moram em Curitiba, com a mãe. “O ônibus em que elas vieram atrasou cerca de uma hora porque estava abastecendo. Mesmo assim, elas chegaram por voltas das 6h e fomos direto para a fila do show”, explica.

O cantor Harry Styles se apresenta na noite desta terça-feira em São Paulo com os ingressos esgotados. Com a paralisação, a categoria dos caminhoneiros bloqueou rodovias em todo o Brasil, dificultando o abastecimento de combustível, alimentos e medicamentos em diversas cidades.