Guru espiritual Prem Baba nega acusações de abuso

O guru espiritual Sri Prem Baba nega que tenha abusado da confiança de uma de suas discípulas para manter relações sexuais com ela. Nesta quinta-feira, a colunista do jornal Folha de S.Paulo Mônica Bergamo divulgou que o guru foi acusado de abuso por ex-maridos de duas de suas seguidoras. As denúncias foram realizadas durante um encontro do líder hinduísta com cerca de trinta discípulos no último domingo.

“Conforme Sri Prem Baba anunciou em conversas com discípulos nos últimos dias, ele ingressou numa fase de recolhimento e evitará novas comunicações. Portanto, não está concedendo entrevistas sobre este tema e sobre seu trabalho. No vídeo mencionado pela reportagem de Mônica Bergamo, nesta quinta-feira, no jornal Folha de S.Paulo, Prem Baba conversou com a comunidade sobre a revelação de relação amorosa ocorrida no passado. Hoje ele tem a consciência dos questionamentos que surgiram, mas expressa, com humildade, a convicção de que o amor continuará a iluminar aqueles que o seguem”, diz nota enviada por sua assessoria de imprensa.

Um dos ex-maridos relatou à colunista da Folha que já fazia parte do grupo do líder com a esposa, quando, em 2008, eles passavam por uma crise conjugal. A mulher, que assessorava a agenda do guru, pediu ajuda para salvar o casamento. Prem Baba deu conselhos e a convidou para exercícios tântricos, antes de manterem relações sexuais ao longo de dois anos.

O casal se separou e a mulher contou o caso para o ex-marido há cerca de três semanas, depois de sofrer de depressão e síndrome do pânico e buscar tratamento psicológico tradicional, em que teria percebido que foi vítima de abuso. O outro caso relatado no evento teria sido semelhante, com a diferença de que o relacionamento com o líder espiritual não teria progredido.

Fabio Toreta, assessor de imprensa de Prem Baba, afirma a VEJA que o que houve em uma das situações foi uma “relação consensual, um caso de amor” e, na outra, “uma questão pontual e mais antiga ainda, de um único encontro”.

A coluna divulgou um vídeo que Prem Baba compartilhou com alguns discípulos no início da semana, comentando as acusações. “Tenho recebido muitas mensagens e percebo a dimensão do sofrimento e a necessidade de um posicionamento meu”, afirmou na transmissão. “Quando eu despertei, em 2002, a sexualidade não desapareceu de uma vez. Fui experimentando períodos de celibato, mas de vez em quando, mantinha relações sexuais.”

O guru confirmou que se envolveu com uma pessoa casada entre 2008 e 2010 e explicou: “A relação amorosa que eu tive e uma outra experiência anterior deixaram mágoas profundas. A dor emocional disso tudo explodiu agora. Estou precisando de um tempo para integrar tudo isso junto com todos os envolvidos, inclusive, dentro de mim mesmo, da forma que for possível. Melhoraria seria se fosse somente entre nós. Infelizmente, acabou se tornando público entre o sangha (a comunidade de Baba)“.

Prem Baba ainda declarou que irá adiantar o início de um “recolhimento” que já tinha planejado. “Fiquei bem balançado, tomando consciência da decepção que causei em pessoas queridas. Meu coração está devastado. Vou precisar de um tempo para integrar algo que é tão intenso”, explicou.

“Peço perdão pelo sofrimento que eu possa estar lhe causando em revelar esses aspectos da minha intimidade, mas eu precisava desse alinhamento com a responsabilidade e a autorresponsabilidade”, concluiu o guru.