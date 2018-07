‘Game of Thrones’ lidera corrida ao Emmy 2018

Em sua reta final, Game of Thrones voltou a reinar no Emmy. A sétima e penúltima temporada da série da HBO, que ficou de fora da edição de 2017 por ter estreado depois do período elegível para a competição, lidera agora as indicações para o prêmio de 2018.

A produção concorre em 22 categorias da premiação, que divulgou sua lista de indicados nesta quinta-feira. Logo atrás, aparecem o programa de comédia Saturday Night Live e a série Westworld, com 21 indicações cada.

Apesar do sucesso de seu principal seriado, a HBO sofreu um revés nesta edição do Emmy: pela primeira vez em dezoito anos, a emissora não é a líder em indicações, tendo perdido esse posto para a Netflix. O canal de Game of Thrones recebeu 108 indicações, frente as 112 do serviço de streaming.

O crescimento da Netflix foi surpreendente. Em 2015, a plataforma amealhou 34 indicações. No ano seguinte, 54. Em 2017, chegou a 91, ocupando já o segundo lugar entre as emissoras com maior número de indicações – perdendo apenas para a HBO.

Segundo reportagem do jornal The New York Times, esse aumento pode ter sido influenciado pela campanha faraônica que o serviço fez nos últimos meses em Los Angeles. Em maio e junho, a plataforma organizou mais de vinte festas para promover suas séries, tendo como convidados muitas pessoas que integram a academia do Emmy.

Confira a lista de indicados nas principais categorias do Emmy:

Melhor série dramática Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

This Is Us

Westworld

The Americans

The Crown

Stranger Things

Melhor atriz em série dramática

Elisabeth Moss ( The Handmaid’s Tale )

The Handmaid’s Tale Keri Russell ( The Americans )

The Americans Evan Rachel Wood ( Westworld )

Westworld Sandra Oh ( Killing Eve )

Killing Eve Claire Foy ( The Crown )

The Crown Tatiana Maslany ( Orphan Black )

Melhor ator em série dramática

Sterling K. Brown ( This is Us )

This is Us Justin Bateman ( Ozark )

Ozark Ed Harris ( Westworld )

Westworld Matthew Rhys ( The Americans )

The Americans Jeffrey Wright ( Westworld )

Westworld Milo Ventimiglia ( This is Us )

Melhor ator coadjuvante em série dramática

David Harbour (Stranger Things)

Mandy Patinkin (Homeland)

Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale)

Matt Smith (The Crown)

Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones)

Peter Dinklage (Game of Thrones)

Melhor atriz dramática em série dramática

Alexis Bledel (The Handmaid’s Tale)

Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

Lena Headey (Game of Thrones)

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Thandie Newton (Westworld)

Vanessa Kirby (The Crown)

Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale)

Melhor série de comédia

Atlanta

Barry

Black-ish

Glow

The Marvelous Mrs. Maisel

Curb Your Enthusiasm

Sillicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Melhor ator em série de comédia

Anthony Anderson (Black-ish)

Bill Hader (Barry)

Donald Glover (Atlanta)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Ted Danson (The Good Place)

William H. Macy (Shameless)

Melhor atriz em série de comédia

Allison Janney (Mom)

Issa Rae (Insecure)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Pamela Adlon (Better Things)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Melhor série limitada

American Crime Story

Genius

Godless

Patrick Melrose

The Alienist

Ator em série limitada ou filme para TV

Antonio Banderas (Genius)

Darren Criss (American Crime Story)

Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose)

Jeff Daniels (The Looming Tower)

John Legend (Jesus Christ Superstar Live in Concert)

Jesse Plemons (Black Mirror)

Atriz em série limitada ou filme para TV

Edie Falco (Law & Order True Crime)

Regina King (Seven Seconds)

Sarah Paulson (American Horror Story)

Jessica Biel (The Sinner)

Laura Dern (The Tale)

Melhor reality show de competição

American Ninja Warrior

Project Runway

RuPaul’s Drag Race

The Amazing Race

The Voice

Top Chef

Melhor programa de variedades