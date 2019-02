Gafe do Oscar provoca caos e constrangimento nos bastidores

Os produtores do filme La La Land — Cantando Estações estavam fazendo os agradecimentos pela estatueta de melhor filme, durante a cerimônia do Oscar, quando um dos assistentes de palco cochichou: “Oh… Oh meu Deus! Eles leram o envelope errado!” Em poucos segundos, uma movimentação começa ao fundo do palco. Membros da produção do Oscar conferem os envelopes e avisam a equipe de La La Land – o verdadeiro vencedor da noite era Moonlight: Sob a Luz do Luar.

Enquanto o equívoco era desfeito, atores, produtores e repórteres olhavam a cena, atônitos. Warren Beatty, que havia feito o anúncio da principal premiação da noite com Faye Dunaway, é abordado por um dos produtores do palco: “A segurança gostaria de ver os envelopes, Sr. Beatty”. O ator responde, conforme relato da revista Vanity Fair: “Estou com eles. Entregarei a Barry Jenkins [diretor de Moonlight] no momento apropriado.”

No caminho de Beatty em direção ao microfone, o produtor Jordan Horowitz, de La La Land, que já havia agradecido o prêmio, arranca o envelope que Beatty segurava e o mostra às câmeras: “Isso não é uma brincadeira. Moonlight venceu como melhor filme.”

Beatty explica que havia aberto o envelope e lido “Emma Stone, La La Land”. “Por isso dei uma olhada tão demorada a Faye. Eu não estava tentando ser engraçado”, disse ao microfone. Stone havia ganhado a estatueta de melhor atriz alguns momentos antes.

Premiação por engano

O produtor do Oscar, Michael de Luca, já havia brindado à bela festa que havia sido a noite, quando a confusão começou, segundo informações do jornal Los Angeles Times. Assim que Luca cumprimentou o apresentador Jimmy Kimmel por sua performance durante a cerimônia, recebeu a resposta: “Obrigado, mas ninguém se lembrará disso agora. Não sei o que aconteceu. Vamos analisar ponto por ponto.”

Após a cerimônia, Emma Stone, contou que não entendeu o que havia acontecido e ainda estava com o envelope com seu nome nas mãos quando a confusão começou. “Acho que todos ainda estão em um ‘estado de confusão’. Emoção, mas confusão. Acho que todos estão muito empolgados por Moonlight. É um filme incrível”, disse a atriz, segundo a revista americana People.

O diretor Barry Jenkins afirmou que nem ele nem a equipe de Moonlight receberam qualquer explicação em relação ao engano. Viram o cartão errado e o correto. “Essas coisas acontecem. Vi dois cartões. Essas coisas simplesmente acontecem. Queria ver o cartão. Warren se recusou a mostrar o cartão a qualquer outra pessoa antes de mim e foi o que fez. Subiu as escadas, veio em minha direção e me mostrou o cartão. Todos perguntavam ‘posso vê-lo?’ E ele respondia: ‘Não, Barry Jenkins deve ver o cartão, preciso que ele saiba’. Depois disso, me senti melhor em relação ao que aconteceu”, afirmou após a cerimônia, segundo a Vanity Fair.

A PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa de auditoria que supervisiona a votação e contagem dos votos há 83 anos, assumiu a responsabilidade pelo erro e pediu ‘sinceras desculpas’ por meio de um comunicado no Twitter. A investigação da PwC, uma das empresas de auditoria mais respeitadas do globo, deve se concentrar em uma medida que pretende tornar o sistema de entrega dos envelopes à prova de erros: há envelopes duplicados com o resultado dos vencedores, que ficam com dois funcionários da empresa, posicionados um em cada lado do palco, nas coxias. Eles são entregues aos apresentadores e também servem para conferir os resultados depois do anúncio, no caso de algo dar errado. A questão é como o envelope que acabava de ser entregue a Emma Stone, que ganhou a estatueta de melhor atriz, foi dado a Beatty.