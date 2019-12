Fora da TV, Dony De Nuccio vai para corretora de investimento

Ao que parece, a CNN Brasil não será a nova casa de Dony De Nuccio. Longe das grandes emissoras desde que deixou a globo em agosto, o ex-apresentador do Jornal Hoje anunciou nesta terça-feira, 3, que assumirá a direção de conteúdo da Easynvest, uma das maiores corretoras de investimentos do país. O novo projeto, que terá início em 2020, será feito em parceria com o economista e colunista financeiro Samy Dana, que atualmente comenta na rádio Jovem Pan.

“Este é um gigantesco desafio. Estaremos no comando do time de conteúdo da corretora para criar a melhor e mais inovadora cobertura de finanças e economia do país. Queremos unir credibilidade e informalidade para aproximar os investimentos das pessoas”, disse De Nuccio, em comunicado.

“É uma empresa que trabalha para construir educação financeira, permitindo que os clientes tomem as melhores decisões de forma independente”, complementou Dana. De acordo com Fernando Miranda, presidente da Easynvest, o projeto é algo novo no país.

Dony, vale lembrar, se desligou da Globo em agosto deste ano, depois que se revelou que uma empresa de sua propriedade ganhou 7 milhões de reais por prestar consultoria jornalística a um banco privado, o Bradesco. A emissora veta que seus jornalistas façam publicidade e faturem com negócios dessa categoria.

Desde então, chegou-se a cogitar que o destino do jornalista seria a CNN Brasil, que estreia no país em março de 2020. “Fui procurado pelas principais emissoras, fiquei agradecido e honrado com os convites e estamos conversando e avaliando as oportunidades”, esclareceu ele a VEJA em recente entrevista. Mais detalhes sobre o projeto devem ser divulgados em breve.