‘Estou avaliando oportunidades’, diz Dony De Nuccio sobre flerte com CNN

Ao que tudo indica, Dony de Nuccio não vai ficar muito tempo sem emprego na TV. Executivos do setor ouvidos por VEJA, sob a condição de anonimato, confirmam que há um flerte entre a cúpula da futura CNN Brasil e o ex-âncora do Jornal Hoje.

Em declaração exclusiva a VEJA, o apresentador não nega a informação, mas afirma que vem sendo cortejado por outros interessados. “Fui procurado pelas principais emissoras, fiquei agradecido e honrado com os convites e estamos conversando e avaliando as oportunidades”, esclareceu ele durante férias em Dubai, no Oriente Médio.

Dony, vale lembrar, se desligou da Globo há duas semanas, depois que se revelou que uma empresa de sua propriedade ganhou 7 milhões de reais por prestar consultoria jornalística a um banco privado, o Bradesco. A Globo veta que seus jornalistas façam publicidade e faturem com negócios desse tipo.

Antes mesmo que a divulgação da notícia comprometesse seu emprego no Jornal Hoje, porém, a CNN Brasil já estaria de olho nele. Com seu jeito de bom-moço e seu carisma na tela, De Nuccio era visto como um rosto ideal para estrelar o time em montagem por Douglas Tavolaro, ex-chefe do jornalismo da Record e principal executivo da versão nacional da CNN americana.

A saída da Globo precipitou a investida da CNN. Ainda assim, ao ser procurado pela reportagem, o canal de notícias – que deverá estrear no país em novembro – não confirmou a negociação. Mas também não negou o flerte. “A CNN Brasil não comenta nenhuma de suas possíveis contratações, que são oficializadas somente através de nossos comunicados oficiais”, informou em nota.

Na segunda-feira 12, enquanto curtia suas férias no deserto, De Nuccio deu a entender nas redes sociais que já estava de emprego novo. Ao responder, todo enigmático, a indagações de fãs no Instagram, ele comentou que voltaria “em breve” à TV. “Aguarde”, disse.