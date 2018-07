Festival de Cannes divulga datas da edição de 2019

O festival de cinema de Cannes realizará sua 72ª edição entre 14 e 25 de maio de 2019, anunciou nesta segunda-feira a organização nas redes sociais.

Na última edição do festival, o filme inaugural foi Todos Sabem, com o casal espanhol formado por Javier Bardem e Penélope Cruz, e o de encerramento foi O Homem que Matou Dom Quixote, do diretor britânico Terry Gilliam e que esteve a ponto de não ser projetado por problemas com os direitos autorais.

A disputa de 2018, cuja Palma de Ouro foi para o japonês Hirokazu Kore-eda por Shoplifters, foi marcada por protestos contra o assédio sexual na indústria.