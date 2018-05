Mulheres protestam no tapete vermelho de Cannes por igualdade

Em um ato reivindicativo, 82 mulheres do mundo cinema — como Jane Fonda, Claudia Cardinale, Salma Hayek, Marion Cotillard, Kirsten Stewart, e Cate Blanchett — protestaram neste sábado no tapete vermelho do tradicional Festival de Cannes. Cate, que preside neste ano o júri da competição oficial do evento, e a veterana cineasta francesa Agnès Varda leram um manifesto no qual exigiram “igualdade e diversidade real nos postos de trabalho”.

“Queremos trabalhar mano a mano com nossos colegas masculinos e assumir responsabilidades para criar em frente e atrás da câmera imagens que permitam uma tomada de consciência”, afirmaram a atriz e a cineasta. “As mulheres não são uma minoria no mundo e, no entanto, o estado atual da nossa indústria diz o contrário. Queremos que isso mude”, acrescentaram.

Após mostrar sua “solidariedade com as mulheres” de todos os setores, o grupo pediu às instituições que trabalhem ativamente para conseguir a paridade e a transparência nas decisões e na seleção de pessoal, e aos governos que apliquem as leis sobre igualdade salarial.

“Como mulheres enfrentamos desafios únicos, mas hoje estamos juntas nestas escadas como símbolo da nossa determinação e compromisso com o progresso”, disse Blanchett, que completou: “É o momento para que todos os degraus da nossa indústria nos sejam acessíveis”.

A leitura terminou com um ato que contou também com Patty Jenkins, Julie Gayet, Léa Seydoux, Virginie Ledoyen, Ava DuVernay, Alice Rohrwacher, Cristina Gallego, Clémence Poésy, Clotilde Courau e a brasileira Beatriz Seigner.

No total 82 personalidades do mundo do cinema, tanto produtoras e atrizes como técnicas, roteiristas, distribuidoras ou agentes, representavam as 82 diretoras cujos filmes competiram nas 71 edições do Festival de Cannes. Um número ridículo se comparado com o de 1.688 diretores que concorreram em Cannes durante estes anos, segundo os dados citados por Blanchett.

Além disso, na história do festival houve só 12 mulheres presidentes dos seus júris e a Palma de Ouro foi vencida apenas pela neozelandesa Jane Campion por O Piano, enquanto Agnes Varda recebeu uma de honra.

“Estes fatos são claros e inegáveis”, ressaltou a atriz australiana do alto das escadas que dão entrada ao Grand Théàtre Lumière, onde acontecem as sessões de gala do festival.