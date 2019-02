Faustão, no ar: ‘Tem mulher que gosta de homem que dá porrada’

Fausto Silva voltou a reverberar com seus improvisos no Domingão do Faustão, da Globo. Desta vez, o apresentador causou polêmica ao dizer que há mulher que gosta de homem que “dá porrada”. E chamou de “doida” aquela que pensa que pode se juntar a um parceiro agressivo e “recuperá-lo”. Bastou a frase cair nas redes sociais para o apresentador ser coberto de críticas.

O improviso foi feito durante uma conversa entre Fausto Silva e o cantor Luan Santana, sentado entre os jurados do Dança dos Famosos, o quadro que mais debilita celebridades da TV brasileira. Luan disse que se acha mau dançarino e que precisa de umas aulas, no que foi incentivado por Faustão. “Homem que sabe dançar leva vantagem ou não?”, disse ele, buscando apoio da plateia, que concordou.

Foi então que ele fez uma preleção sobre o universo feminino. “Tem mulher que gosta de homem bêbado, que dá porrada. Tem mulher que é doida. ‘Ah, vou recuperar.’ Então, vai ser enfermeira, pô”, disse, para então lembrar que há mulheres que valorizam homens educados. “Mas tem mulher que gosta de homem que sabe dançar, que puxa a cadeira, é educado, escova os dentes.”

E o programa prosseguiu com Nêgo do Borel no Dança dos Famosos. Com direito a um merchandising antes, é claro, enquanto Faustão repercutia nas redes sociais.

