Fábio Porchat assina com Netflix e Amazon

Recém-saído da TV Record e com negociações em andamento com a rede Globo, Fábio Porchat se prepara para se tornar quase onipresente em 2019. Em entrevista ao portal Notícias da TV, o ator, produtor e roteirista confirmou que já fechou contratos com duas gigantes do streaming – Netflix e Amazon – para produzir ou exibir conteúdo autoral nos próximos meses.

Para a Netflix, Porchat prevê um longa-metragem do humorístico como especial de fim de ano e, para a Amazon, o acordo é para a exibição da série Homens, escrita por ele e estrelada por Porchat, Gabriel Godoy, Raphael Logam e Gabriel Louchard, no catálogo do Prime. A série será transmitida pelo canal Comedy Central a partir de março e propõe mostrar, com humor, como os homens modernos estão se adaptando a um mundo cada vez mais consciente do machismo e da masculinidade tóxica.

A Viacom, parceira de conteúdo da Amazon na América Latina, é dona de 51% das ações do grupo Porta dos Fundos. Já a Netflix já trabalhara com o coletivo no especial de Natal Se Beber Não Ceie, lançado em 2018. Ambos os contratos envolveram a empresa, o que, segundo o próprio artista, pode evitar problemas contratuais com a Globo, já que o acordo com o canal é em seu nome.

Porchat ainda renovou seu contrato com a GNT e pretende continuar realizando os vídeos do Porta dos Fundos no Youtube.