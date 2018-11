Ezra Miller diz ter sido abusado em Hollywood quando era menor de idade

Ezra Miller, 26 anos, revelou à revista americana The Hollywood Reporter que foi vítima de abuso sexual em Hollywood. O ator preferiu, contudo, não dizer exatamente como foi a abordagem ou os nomes de seus agressores, um produtor e um diretor de cinema. “Eles me deram vinho e eu era menor de idade”, contou sobre os momentos antecedentes ao abuso. Por fim, a dupla convidou Miller para atuar no filme que estavam fazendo na época, com temática voltada para a revolução gay. O ator negou o papel. “Eu pensei ‘não [quero fazer o filme], vocês são monstros.”

Ele falou ainda sobre o movimento #MeToo, que desde o ano passado denuncia assédios sexuais em Hollywood, especialmente por mulheres, e demonstrou simpatia pelas histórias das colegas de profissão. “É uma grande era para dizer ‘quer saber? Isso é inaceitável”, comentou. “Era como se todos nós fossemos profissionais do sexo”, diz sobre a cultura vigente em Hollywood até então.

A entrevista foi parte de um especial da revista americana, que dedicou sua capa a alguns talentos jovens da atuação, entre eles Miller. O ator interpreta Credence na série cinematográfica Animais Fantásticos, que ganha um segundo filme na próxima quinta-feira, 15, intitulado Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald. Ele também retorna ao papel do super-herói Flash no filme solo do personagem da DC Comics, previsto para 2020, após vestir o figurino em Liga da Justiça (2017).