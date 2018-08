Ex-Spice Girl se interna em clínica para tratar vícios em álcool e sexo

A cantora Mel B se internou em uma clínica de reabilitação para tratar os vícios em álcool e em sexo. Segundo a ex-integrante do grupo Spice Girls, em entrevista ao jornal The Sun, os vícios pioraram após o traumático divórcio com o ex-marido Stephan Belafonte — o casal ficou junto entre 2007 e 2017. Melanie Brown, nome de Mel B, acusa o ex de abusos físicos, verbais e psicológicos, além de um caso de violência doméstica levado à Justiça. A cantora ainda reforça que toda a situação a deixou em dificuldades financeiras.

“Tem sido uma experiência inacreditavelmente traumática, passar por um relacionamento abusivo e confrontar tantos outros problemas decorrentes do caso”, diz a cantora. Mel B afirma que foi diagnosticada com transtorno do estresse pós-traumático e que o álcool se tornou um escape para “anestesiar a dor”.

A cantora finaliza dizendo que decidiu procurar tratamento, para se tornar uma “versão melhor” dela mesma, “para meus filhos, minha família e as pessoas que tem me ajudado neste processo”, diz.