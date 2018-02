Emma Watson doa 1 milhão de libras para fundo contra assédio

A atriz e ativista britânica Emma Watson doou 1.000.000 de libras para um fundo destinado a apoiar as vítimas de assédio e de abuso sexual. O Justice and Equality Fund (Fundo para a Justiça e a Igualdade) foi anunciado em uma carta aberta publicada na imprensa britânica. O texto é assinado por cerca de 200 mulheres, entre elas as atrizes Kate Winslet, Emma Thompson e Keira Knightley.

Iniciada com um “queridas irmãs”, a carta propõe um movimento internacional para acabar com a cultura de abusos exposta pelo escândalo envolvendo o produtor de cinema Harvey Weinstein. Nos Estados Unidos, surgiu uma iniciativa similar em janeiro, com um fundo de defesa jurídica da associação Time’s Up.

A página de arrecadação de fundos mostra a doação feita por Emma Watson, ex-estrela da saga Harry Potter e, hoje, embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres. A atriz Keira Knightley e o também ator Tom Hiddleston doaram 10.000 libras cada um.

Os recursos do fundo serão usados para estabelecer uma rede de assessoria, apoio e projetos para perseguir os abusos em todos os setores profissionais. “Em um passado muito recente, vivíamos em um mundo no qual o assédio sexual era uma brincadeira incômoda, uma parte difícil e inevitável de ser uma menina, ou uma mulher”, explica a carta, publicada no jornal The Observer.

Na noite deste domingo, acontecerá a cerimônia do Bafta, o Oscar do cinema britânico. Na festa, a expectativa é que as estrelas repitam o protesto do Globo de Ouro, no mês passado, vestidas de preto em solidariedade às vítimas.