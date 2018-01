Atrizes também usarão preto no Bafta em protesto contra assédio

Em solidariedade aos movimentos contra o assédio sexual em Hollywood, as atrizes “exportarão” os modelitos pretos para o tapete vermelho do Bafta — o “Oscar britânico”. A decisão segue o exemplo do Globo de Ouro, premiação em que as indicadas, apresentadoras e convidadas ostentaram luxuosos looks pretos.

“Como o BAFTA será a primeira grande premiação de cinema da Europa neste ano, nós achamos que seria importante mostrar solidariedade global, para que este assunto não seja esquecido e todas que já sofreram por causa da desigualdade de gênero ou assédio em qualquer indústria possam dar as mãos”, diz a carta aberta escrita pelas lideranças femininas do cinema britânico. Elas prometem, também, anunciar outros planos contra o assédio sexual.

Entre as indicadas ao Bafta 2018 estão Frances McDormand, Allison Janney, Octavia Spencer, Margot Robbie e Saoirse Ronan. Todas participaram do protesto no Globo de Ouro em 7 de janeiro.