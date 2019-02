Da alta costura às lojas populares, conheça as criações de Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld foi uma figura fora do comum no mundo da moda. Nascido na Alemanha e criado na França desde a adolescência, o artista entrou cedo para o mundo da moda e foi um dos primeiros estilistas a trabalhar como freelancer, transitando entre França, Itália, Inglaterra e Alemanha. Antes de assumir seu papel mais famoso como diretor de criação da Chanel, ele chegou a trabalhar para oito marcas simultaneamente.

1. Karl Lagerfeld zoom_out_map 1 /15 Design de vestido de noiva para gestante feito por Karl Lagerfeld em exposição no Bundeskunsthalle em Bonn, Alemanha - 25/03/2015 (Oliver Berg/picture alliance/Getty Images)

2. Karl Lagerfeld zoom_out_map 2 /15 Croquis feitos por Karl Lagerfeld em exposição no Bundeskunsthalle em Bonn, Alemanha - 25/03/2015 (Oliver Berg/picture alliance/Getty Images)

3. Karl Lagerfeld zoom_out_map 3 /15 Design de bolsa feita por Karl Lagerfeld em exposição no Bundeskunsthalle em Bonn, Alemanha - 25/03/2015 (Oliver Berg/picture alliance/Getty Images)

4. Karl Lagerfeld zoom_out_map 4 /15 Recriação da mesa de trabalho de Karl Lagerfeld em exposição no Bundeskunsthalle em Bonn, Alemanha - 25/03/2015 (Oliver Berg/picture alliance/Getty Images)

5. Karl Lagerfeld zoom_out_map 5 /15 Design de vestidos para a marca Chloe feitos por Karl Lagerfeld em exposição no Bundeskunsthalle em Bonn, Alemanha - 25/03/2015 (Oliver Berg/picture alliance/Getty Images)

6. Karl Lagerfeld zoom_out_map 6 /15 Designs de vestidos dos anos 90 feitos por Karl Lagerfeld em exposição no Bundeskunsthalle em Bonn, Alemanha - 25/03/2015 (Oliver Berg/picture alliance/Getty Images)

7. Chanel primavera-verão 2019 zoom_out_map 7 /15 Vittoria Ceretti desfila para a Chanel no Paris Fashion Week em Paris, França - 22/01/2019 (Saviko/Gamma-Rapho/Getty Images)

8. Kristen Stewart zoom_out_map 8 /15 Membro do juri Kristen Stewart comparece a exibição de "Everybody Knows (Todos Lo Saben)" no Festival de Cannes na França - 08/05/2018 (Vittorio Zunino Celotto/Kering/Getty Images)

9. Margot Robbie zoom_out_map 9 /15 A atriz Margot Robbie no tapete vermelho do Oscar 2018 em Hollywood, Califórnia - 04/03/2018 (Dan MacMedan/Getty Images)

10. Julianne Moore zoom_out_map 10 /15 Julianne Moore durante a festa do Oscar 2015 em Beverly Hills, Califórnia - 22/02/2015 (Kurt Krieger/Corbis/Getty Images)

11. Karl Lagerfeld e Emma Watson zoom_out_map 11 /15 Karl Lagerfeld e Emma Watson durante o desfile de primavera-verão 2009 da Chanel no Paris Fashion Week na França - 03/10/2008 (Michel Dufour/WireImage/Getty Images)

12. Karl Lagerfeld zoom_out_map 12 /15 Site da marca de Karl Lagerfeld (//Divulgação)

13. Gisele Bündchen zoom_out_map 13 /15 A top model brasileira Gisele Bündchen posa para fotos antes do desfile da Chanel com criações do designer alemão Karl Lagerfeld, em Havana, Cuba - 03/05/2016 (Alexandre Meneghini/Reuters)

14. Karl Lagerfeld zoom_out_map 14 /15 O designer alemão e diretor criativo da Chanel, Karl Lagerfeld posa ao lado de um modelo mirim depois do desfile da tradicional casa de moda francesa em Havana - 03/05/2016 (Alexandre Meneghini/Reuters)

15. Karl Lagerfeld e as irmãs Fendi zoom_out_map 15/15 Diretor criativo Karl Lagerfeld com as cinco irmãs Fendi Carla, Alda, Franca, Anna e Paola - 18/04/1983 (Vittoriano Rastelli/Corbis/Getty Images)

Tudo começou com um casaco de lã, que ele desenhou para um concurso em 1955 e que lhe rendeu uma vaga como assistente de Pierre Balmain. Dez anos depois, Lagerfeld assumiria o comando da marca italiana Fendi e revolucionaria seus pesados casacos de pele, lançando versões mais leves, coloridas e costuradas com técnicas até então inexploradas.

Foi na Fendi que Lagerfeld começou seus experimentos performáticos em desfiles, subida criativa que aceleraria nove anos depois, com o lançamento da marca que leva seu nome. Ele ainda passaria pela Chloé entre 1964 e 1974 e, em 1983, assumiria a francesa Chanel. Lá, ele inicia um longo processo de renovação e atualização, com o desafio de respeitar a tradição e identidade da marca.

Para o professor de História da Moda da FAAP, João Braga, Lagerfeld fez na Chanel coisas que a própria criadora da marca, Gabrielle ‘Coco’ Chanel, teria feito, com exceção da minissaia. “Ela não teria desenhado nada acima do joelho, mas isso foi uma atualização necessária que ele trouxe”, explica. Segundo ele, o estilista também atualizou o colar de pérolas, a imagem da camélia (símbolo da marca) e as peças bicolor, todos tradicionais da casa. “Ele rejuvenesceu Chanel”, diz.

Braga também ressalta que Lagerfeld era um criador “compulsivo”, chegando a lançar até 16 coleções por ano no auge da carreira. “Ele não era só criativo, mas tinha o domínio técnico e era um profundo conhecedor da cultura geral”, aponta o professor, lembrando que o artista ajudou a resgatar o tom feminino na casa parisiense, que vivia uma crise entre os anos 70 e 80.

Também fotógrafo, Lagerfeld compreendeu desde cedo a necessidade de aproximar o mundo da alta costura do universo fast-fashion e realizou diversas parcerias com marcas populares. No Brasil, o estilista chegou a criar para a rede Riachuelo e, nos Estados Unidos, para a H&M. Lagerfeld ainda criou uma coleção de tênis e mochilas para a Vans.

No cinema, as criações do artista para a Chanel estão sempre presentes nos tapetes vermelhos das maiores premiações. Em 2015, Julianne Moore vestiu um modelo branco de alta costura para receber seu primeiro Oscar, pelo papel em Para Sempre Alice. O vestido levou 987 horas para ser feito e envolveu o trabalho de 27 pessoas. Em 2018, Margot Robbie vestiu outro Chanel branco personalizado para concorrer ao Oscar por Eu, Tonya e, no mesmo dia, foi anunciada como embaixadora da marca.

Kristen Stewart, que foi integrante do júri do festival de Cannes em 2018, também é embaixadora da marca e desfilou uma sequência de figurinos assinados ao longo do evento, incluindo um vestido preto cheio de babados arrematado por um broche de leão.