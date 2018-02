Confira o vídeo do pedido de casamento no show do Foo Fighters

O show do Foo Fighters, nesta terça-feira em São Paulo, contou com um pedido de casamento no palco. Um fã ficou em frente às 40.000 pessoas da plateia do estádio Allianz Parque para fazer a proposta para a namorada. “Parabéns para o casal. Agora, saiam do meu palco, vão para casa e façam um bebê”, brincou o guitarrista Dave Grohl.

Um pedido de casamento já tinha acontecido na passagem da banda pelo Brasil em janeiro de 2015, em um show no Morumbi, durante a música Wheels. Dessa vez, Grohl ainda realizou um pequeno discurso enquanto o casal trilhava o percurso para chegar ao palco: “Para mim, as noites especiais são aquelas em que algo que você não esperava acontece. Hoje, vocês verão algo especial. Você vai ter que fazer isso certo”, afirmou para o noivo.

O Foo Fighters volta ao Allianz Parque nesta quarta-feira. A apresentação contará com a abertura das bandas Queens of the Stone Age e Ego Kill Talent.