Foo Fighters faz show em sintonia total com público em SP

Foo Fighters e Queens of The Stone Age dividiram o palco do Allianz Parque, em São Paulo, na noite desta terça-feira — mas só umas das bandas conquistou o público. Apesar da boa apresentação de Josh Homme e companhia, foi o show do grupo de Dave Grohl que empolgou a arena e manteve os cerca de 40.000 presentes animados durante mais de duas horas.

A falta de público — que foi, aos poucos, enchendo a arena — não desencorajou o Queens of the Stone Age, que subiu ao palco pouco antes do horário previsto, às 19h. O show, no entanto, beirou o burocrático. De ponta a ponta da pista premium, pessoas se chacoalhavam ao som da banda, mas eram poucos os que cantavam junto. Nem mesmo os integrantes do grupo vibraram durante a apresentação.

A ausência de empolgação, no entanto, não prejudicou o desempenho da banda. Os músicos intercalaram sequências de pura ode ao heavy metal a faixas que flertam com outros gêneros, como a dançante The Way You Used To Do, parceria do Queens com Mark Ronson, do hit Uptown Funk. O resultado foi um show que, longe de ser ruim, estava pouco adequado a uma casa do tamanho do Allianz Parque.

Na contramão do Queens of The Stone Age, o Foo Fighters se apresentou em total sintonia com o público. Palmas, gritos e flashes de celulares deram o tom da empolgação dos fãs. Contagiada pelo clima, a banda retribuía esticando a duração das músicas, nem que isso significasse vários minutos de improviso em cima do palco — como em These Days e Times Like These.

Entre uma faixa e outra, Dave Grohl deu espaço para que os outros integrantes do grupo assumissem o comando do show. Cada um apresentou um cover de uma banda de rock: Under My Wheels, de Alice Cooper; Blitzkrieg Bop, de Ramones, Love of My Life e Under Pressure do Queen — a última, com direito ao vocalista na bateria. Houve, também, um momento à la programa de auditório, quando um fã subiu ao palco com a namorada para pedi-la em casamento.

O Queens of The Stone Age e o Foo Fighters se apresentarão novamente em São Paulo na quarta-feira, 28, também no Allianz Parque. Confira abaixo a setlist dos shows:

Queens of the Stone Age

Foo Fighters