Confira imagens da ‘Turma da Mônica’ no filme live-action ‘Laços’

Tiveram início nesta semana as filmagens de Turma da Mônica – Laços, o longa-metragem live-action (isto é, com atores reais) dos personagens criados por Mauricio de Sousa. As cenas, rodadas no interior paulista, têm direção de Daniel Rezende (o mesmo do ótimo Bingo, o Rei das Manhãs).

No filme, baseado na graphic novel de mesmo nome lançada em 2013 pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, do projeto da Graphic MSP, Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali ( Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) partem em uma aventura para encontrar o cão Floquinho, de Cebolinha, que desapareceu.

No elenco, estão também Monica Iozzi como a Dona Lourdinha, Paulo Vilhena como seu Cebola e Ravel Cabral como o Homem do Saco. A produção é da Biônica Filmes, Quintal Digital e Latina Estúdios, em coprodução com Mauricio de Sousa Produções, Paris Filmes e Paramount Pictures. A Paris Filmes se encarregará da distribuição. As filmagens seguem até o final de julho.