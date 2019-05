Com hérnia de disco, Ludmilla cancela show na Virada Cultural

Após ser internada com dores na coluna no fim de semana e descobrir três hérnias de disco, Ludmilla cancelou os três próximos shows marcados na agenda, entre eles o da Virada Cultural, que ocorreria no domingo 19 em São Paulo. As outras duas apresentações canceladas aconteceriam em Atibaia, na sexta-feira 17, e no Festeja RJ, na capital fluminense, no sábado 18.

“De acordo com os médicos, a orientação é que a cantora volte aos poucos às atividades, de forma gradual e sem a realização de grandes esforços musculares”, diz comunicado divulgado nas redes sociais da cantora. “Ludmilla segue realizando fisioterapia e tratamento intensivo de quiropraxia. Seu quadro apresenta melhoras, porém, como a dinâmica de shows é intensa, a cantora precisa estar em plenas condições físicas para realizá-los.”

Ludmilla foi internada no sábado, na cidade de Cruzeiro, na região metropolitana do Vale do Paraíba, em São Paulo, com fortes dores na coluna. Em seu perfil no Instagram, explicou aos fãs, mais tarde, que havia descoberto três hérnias de disco e que não conseguia sequer andar.