Com esclerose múltipla, Claudia Rodrigues é internada novamente

Claudia Rodrigues voltou a ser internada no Centro Médico de Vida Saudável (Cevisa), em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, nesta terça-feira. Segundo sua empresária, Adriane Bonato, a atriz, que luta contra a esclerose múltipla desde 2000, apresentou alguns sintomas como confusão mental e surdez no último fim de semana. Por isso, foi levada ao Cevisa para passar por uma bateria de exames e retomar o tratamento de reabilitação.

Claudia teve uma infecção causada pela herpes-zóster, o vírus da catapora, recentemente. Adriane afirma que os sintomas que a atriz apresentou, que incluíam também dificuldade de locomoção e de enxergar, podem ser tanto de um surto de herpes-zóster ou da esclerose múltipla. Os exames devem apontar qual o causador desses problemas. “Essa herpes é muito forte e fica encubada, podendo voltar e atacar o sistema imunológico”, afirma a empresária.

De acordo com Adriane, parte do progresso contra a esclerose múltipla que a atriz havia conquistado se perdeu por causa dessa crise. Por isso, ela já retomou o tratamento de reabilitação contra a doença. Claudia passou pelo Cevisa pela primeira vez em 2016, sendo internada em 2017. No centro, passava por sessões de fisioterapia, pilates e hidroterapia, além de manter uma dieta restrita. Teve alta em outubro, quando passou a morar em Engenheiro Coelho e ia e voltava todos os dias do centro para continuar o tratamento.

Para tratamento da esclerose múltipla, doença degenerativa que atinge o sistema nervoso e não tem cura, Claudia passou por um transplante de células-tronco em dezembro de 2015. O procedimento, doloroso, segundo a comediante, teve efeitos positivos, ajudando a reduzir as sequelas da doença.