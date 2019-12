Cantor sertanejo Juliano Cezar morre após sofrer parada cardíaca em show

O cantor sertanejo Juliano Cezar morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um show em Uniflor, no interior do Paraná. A informação foi confirmada em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do artista. Ele havia completado 58 anos na última sexta-feira 27.

Juliano Cezar será velado em dois locais, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde morou por mais de 25 anos, e em sua cidade natal, Passos, em Minas Gerais. Na cidade paulista, o velório acontece nesta terça-feira, 31, das 18h às 21h. Já em Passos o velório acontece nesta quarta 1º, da 1h às 13h. O sepultamento ocorrerá na cidade mineira.

Juliano Cezar somava catorze álbuns lançados ao longo de 33 anos de carreira. Um de seus maiores sucessos foi a música Não Aprendi Dizer Adeus, que gravou em 1990 e, um ano depois, foi regravada pela dupla Leandro & Leonardo. Outras de suas canções incluem Rumo à Goiânia, Bem aos Olhos da Lua, Cowboy Vagabundo, Malvada e Faz Ela Feliz. Foi indicado ao Grammy Latino pelo disco Cowboy Vagabundo em 2004.

Nas redes sociais, a morte de Juliano Cezar foi lamentada por sertanejos como Maria Cecília e Rodolfo, Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba, Mariano, da dupla Munhoz & Mariano, Marcos, da dupla Marcos & Belutti e Mathias, da dupla Matogrosso e Mathias.