Bruna Marquezine admite atrasos e desejo de ir à Copa: ‘Não sou hipócrita’

Em um desabafo em seu perfil no Twitter, Bruna Marquezine afirmou que deseja se ausentar por um período das gravações da novela das 7 da Globo Deus Salve o Rei para acompanhar o namorado Neymar na Copa do Mundo da Rússia. “A minha equipe (…) já está ciente do meu desejo de acompanhar apenas um pouco um momento especial para uma pessoa tão importante para mim. Não serei hipócrita, havendo a possibilidade, sem prejudicar nosso cronograma, vou adorar ir à Rússia”, escreveu.

A postagem da atriz, que interpreta a vilã Catarina no folhetim, é uma resposta ao colunista do Uol Flávio Ricco. Nesta quarta-feira, o jornalista publicou um texto afirmando que Bruna se comprometeu a não chegar mais atrasada nas gravações e que cumpriu o combinado, mas que surpreendeu a equipe da novela ao dizer que gostaria de viajar à Rússia para acompanhar a Copa. “Deveria partir da própria atriz a iniciativa de decidir de vez se pretende ser namorada do Neymar ou continuar sua carreira. O que não pode é deixar a Globo nem muito menos seus companheiros de trabalho na mão”, disse o colunista.

Em longo texto, Bruna confirma que teve problemas com atrasos. “Cheguei bem atrasada alguns dias. Meu diretor conversou comigo, eu reconheci meu erro, me desculpei por esta falha e me comprometi a mudar esse comportamento, como tenho feito”, escreveu. “Sou humana, sou falível e acho que ser de verdade é um ato de resistência num mundo que é cada vez mais de mentira.”

Em seguida, a atriz dispara contra o machismo. “Essa análise da manchete é improcedente e sobretudo machista porque posso sim conciliar meu trabalho e minha vida pessoal assim como tanta gente faz”, disse. “Parem de me enxergar como alguém menor porque sou mulher e deveria ‘escolher acompanhar o meu parceiro’. Por que o Neymar nunca foi questionado se largaria o futebol para morar no Brasil e ficar perto de mim enquanto eu trabalho aqui?” Ao final do texto, ela pede: “Por favor, parem com as especulações vazias”.