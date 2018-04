‘BBB18’ bate recorde em noite que pode ter decidido vitória de Kaysar

A noite que pode ter selado a vitória do sírio Kaysar no Big Brother Brasil 18 foi a mais vista dos sábados desta edição, em São Paulo. A audiência foi recorde para uma noite de sábado: 30 pontos de média no Ibope, com 49% de participação. No Rio, o BBB18 também bateu recorde aos sábados, com 31 pontos de média e 54% de participação.

No programa, Kaysar e Ana Clara tiveram de decidir, entre eles, quem ficaria com a imunidade oferecida como prêmio de uma prova de resistência que foi iniciada na noite de quinta-feira e se estendeu por 43 horas – até a produção encerrar o desafio, que terminou empatado. A prova consistia em ficar em pé em uma plataforma rotatória. No meio, havia um carro, onde os dois poderiam descansar por cinco minutos, em três oportunidades.

Kaysar e Ana Clara conversaram por alguns minutos sem ceder a imunidade um ao outro. A carioca alegou que não podia comparar necessidades – ela diz que os pais abriram mão de tudo para participar do reality show da Globo, enquanto Kaysar quer tirar os pais da guerra da Síria. Quando o apresentador Thiago Leifert os pressionou, dizendo que teriam de sortear o ganhador, o sírio deixou que a Família Lima ficasse com a imunidade. “Nos últimos anos, tomei muitos tiros. O que vai ser mais um?”, disse, antes de pedir desculpas à mãe, aos prantos.

Foi uma jogada de mestre. Além de se mostrar generoso, fez de Ana Clara, a metade mais popular dos Lima, uma garota egoísta. Agora parece fácil para o sírio faturar 1,5 milhão de reais. Mesmo Gleici, com sua condição humilde, ficou agora em segundo plano.