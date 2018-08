Asia Argento fez acordo após ser acusada de abusar de menor, diz jornal

A atriz italiana Asia Argento, uma das primeiras mulheres a terem acusado publicamente o ex-produtor Harvey Weinstein de estupro, fez um acordo para pagar pagar 380.000 dólares (cerca de 1,5 milhão de reais) ao ator Jimmy Bennett, que relatou ter sido abusado sexualmente por ela. De acordo com o jornal The New York Times, o caso aconteceu em 2013 e a a vítima tinha 17 anos na época.

Segundo o jornal, o advogado do ator Jimmy Bennett mandou uma carta para Asia em novembro de 2017 relatando o caso, alegando que o abuso havia sido um evento traumático para o ator e interferido em sua carreira artística. As condições do acordo, que incluíam um calendário de pagamentos, foram finalizadas em abril deste ano. Na documentação, a advogada de Asia Argento, Carrie Goldberg, chama o pagamento de “ajuda a Bennet”.

Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do abuso. Segundo o jornal, o caso aconteceu em um hotel na Califórnia, quando Asia tinha 37 anos – atualmente, ela tem 42. Uma selfie dos dois juntos no local foi incluída na carta como prova do encontro. A idade de consentimento na Califórnia é de 18 anos.

Asia Argento se tornou uma voz do movimento #MeToo depois de afirmar que havia sido estuprada por Weinstein em um hotel durante o Festival de Cannes de 1997, quando ela tinha 21 anos. Na cerimônia de encerramento do mesmo evento, neste ano, a atriz afirmou ao público: “As coisas mudaram. Não vamos permitir que vocês se livrem disso”.

A denúncia de Bennet foi feita um mês depois das acusações de Asia Argento contra Harvey Weinstein se tornarem públicas. O advogado do jovem indicou que seu cliente recordou o episódio quando viu a atriz apresentar-se como uma vítima de agressão sexual. Até o momento, Asia não se pronunciou sobre o caso.

(Com agências France-Press e Estadão Conteúdo)