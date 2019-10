Ator expulso de ‘A Fazenda’ fala sobre beijo em participante

Na noite desta segunda-feira, 30, a Record, divulgou trecho de entrevista com o ator Phellipe Haagensen após sua expulsão do reality A Fazenda 11. Segundo o peão, ele é “um cara mulherengo” que “cedo ou tarde ia fazer alguma coisa que não fosse de acordo com o contrato ou com o jurídico”. Ele foi expulso por beijar a participante Hariany Almeida contra a sua vontade.

“O álcool me excedeu um pouco essa atitude de beijar ela (sic), mas assumo meu erro como homem. Acho que me precipitei, sim. Sou um cara muito mulherengo, estava carente e me deu vontade de beijar”, afirma Phellipe, rindo para a câmera. “Uma hora eu iria estar fora da regra. Porque é um jogo que você tem que cumprir regras.”

O ator encerra dizendo que saiu por “carinho”. Assista ao vídeo da entrevista:

Entenda o caso

No domingo, 29, a Record decidiu expulsar do ator depois de ele beijar a modelo e influencer Hariany na boca, contra a vontade da mesma. Muitos espectadores que assistiam ao programa subiram a hashtag #Oassédio11 na lista de assuntos mais comentados nas redes sociais, pedindo sua expulsão.

“Beijo roubado ou forçado, ‘encoxada’ ou mão boba são considerados crimes contra a dignidade sexual. Pelo regulamento do programa é proibida qualquer ação que coloque em risco a integridade física do participante. A produção deve cumprir o regulamento, mas também as leis. Em razão da situação de inconformismo da Hariany, de se sentir invadida pelo beijo, que de fato aconteceu e foi assumido pelo Phellipe, o departamento jurídico da Record TV decidiu que ele deve sair do programa. Diante destes fatos, o Phellipe está expulso e não continua na nossa competição”, disse o apresentador Marcos Mion ao declarar a posição da emissora.

Hariany denunciou o ator por assédio durante o programa: “Phellipe me assediou, beijou na minha boca sem eu querer. A gente estava discutindo, ele veio me agarrar. Acredito que isso não seja certo. Ele já denegriu (sic) as outras mulheres da Fazenda. Essa pessoa passou dos limites, eu não poderia deixar isso passar”, disse.

Phellipe apagou suas redes sociais depois da repercussão do caso.