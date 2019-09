Após expulsão de ‘A Fazenda’, Phellipe Haagensen sai do Instagram

Depois de um dia de muita discussão, a Record decidiu, na noite deste domingo, 29, expulsar o participante Phellipe Haagensen do reality A Fazenda. Durante uma festa na madrugada de sábado, 28, o peão deu um beijo na boca da ex-BBB Hariany sem a permissão dela. Muitos espectadores que assistiam ao programa subiram a hashtag #Oassédio11 na lista de assuntos mais comentados nas redes sociais, pedindo expulsão.

Excepcionalmente, o programa foi exibido neste domingo ao vivo. No final do programa, o apresentador Marcos Mion fez um discurso: “Beijo roubado ou forçado, ‘encoxada’ ou mão boba são considerados crimes contra a dignidade sexual. Pelo regulamento do programa é proibida qualquer ação que coloque em risco a integridade física do participante. A produção deve cumprir o regulamento, mas também as leis. Em razão da situação de inconformismo da Hariany, de se sentir invadida pelo beijo, que de fato aconteceu e foi assumido pelo Phellipe, o departamento jurídico da Record TV decidiu que ele deve sair do programa. Diante destes fatos, o Phellipe está expulso e não continua na nossa competição.”

O departamento jurídico da @recordtvoficial decidiu que Phellipe Haagensen deve sair do programa. A partir deste instante, ele está expulso e não continua na competição #AFazenda pic.twitter.com/Cv4Q9xoGDv — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2019

Os participantes do reality comemoraram. Thayse Teixeira, identificada como influenciadora digital, gritou: “Ai, Deus, obrigada! Glória!”.

Bifão anuncia a expulsão de Phellipe para os peões #AFazenda pic.twitter.com/7pWmQNjlve — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2019

Phellipe já havia entrado em, pelo menos, outras duas confusões na casa. A equipe do ator afirmou que faz parte jogo dele “desestabilizar as pessoas”. “Acreditamos que a intensidade da pressão pré e pós confinamento está mexendo com o emocional dele e de muitos ali. Roubar um selinho de alguém no calor de uma confusão poderia ocasionar uma reação da mesma em agredi-lo e causar uma expulsão dela”, escreveu a equipe no perfil oficial.

A família de Hariany, na tarde de sábado, divulgou uma nota e disse que o fato foi um “atentado contra a dignidade sexual” da participante. ““Nós, da família de Hariany Almeida, estamos totalmente consternados pelo atentado contra a dignidade sexual sofrido pela participante durante o reality A Fazenda. O beijo que o senhor Phellipe Haagensen deu em Hariany, sem consentimento, pode ser configurado como contravenção penal e a fere, não só em sua pessoalidade, mas como mulher. Não é aceitável em nenhuma hipótese que este ato fique impune. Por isso, pedimos providências imediatas dos órgãos competentes”, diz o comunicado.

O ator já trabalhou em diversas novelas e séries da Globo, como Brava Gente em 2001, Casos e Acasos em 2008 e Força Tarefa em 2010 e 2011. Na Record, fez trabalhos em Vidas Opostas (2007) e Vidas em Jogo (2011). O papel que deu destaque à sua carreira foi o de Bené no filme Cidade de Deus em 2002, em que contracenou com o seu irmão, o também ator, um dos vocalistas da banda Melanina Carioca, e ex-participante de A Fazenda, Jonathan Haagensen.

