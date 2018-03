Ator Darlan Cunha cumpre pena em regime aberto com tornozeleira

O ator Darlan Cunha, preso no início de março no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, deixou a prisão de Benfica, na Zona Norte da cidade, na última sexta-feira e cumpre a pena em regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônica. As informações foram confirmadas a VEJA pelo advogado do ator, João Henrique Tristão.

Darlan foi condenado por violência doméstica após uma ex-namorada acusá-lo de agressão e cárcere privado, em 2013. Segundo Tristão, como Darlan era réu primário, foi condenado a três meses em regime aberto. Para confirmar o benefício, porém, precisava comparecer a uma audiência. “A Justiça não o localizou na comunidade onde ele morava, o Vidigal, para entregar a notificação e o juiz acabou revogando o benefício e expedindo o mandado de prisão”, diz o advogado.

Darlan, conhecido por interpretar Laranjinha na série Cidade dos Homens (2002 a 2005), Filé-com-Fritas no filme Cidade de Deus (2002) e Duca em Meu Tio Matou Um Cara (2004), foi preso no dia 2 de março pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na rua do Rosário, no Morro da Babilônia. Os agentes faziam abordagem de rotina, mas identificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra Darlan por lesão corporal e violência doméstica e prenderam o ator.